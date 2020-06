Суд дозволив ексрадникові Трампа опублікувати його скандальні мемуари.

Напередодні майбутню книжку Джона Болтона скритикував глава Білого дому й пригрозив кримінальним переслідуванням.

Суддя Ройс Ламберт

Суд американського округу Колумбія відмовився задовольнити позов Міністерства юстиції США, в якому міститься вимога відкласти публікацію мемуарів колишнього радника президента з питань національної безпеки Джона Болтона. Про це повідомило радіо Voice of America. Йдеться про книжку «Кімната, де це сталося. Мемуари з Білого дому» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) видавництва Simon and Schuster.

Про повну заборону видання книги мови не йшло, але адміністрація Білого дому наполягала, що рукопис повинен пройти додаткову перевірку на предмет наявності в ній секретної інформації. Раніше Дональд Трамп заявив, що навіть зміст розмов з президентом США належить до категорії державної таємниці, а Болтон наводить цілу низку їхніх розмов.

Суддя Ройс Ламберт (Royce Lamberth) погодився, що Болтон, як він висловився, «поставив на кін сферу національної безпеки США і піддав свою країну загрозі». Проте він зазначив, що уряд не зміг переконати його в тому, що судова заборона на публікацію допоможе запобігти непоправним збиткам.

Водночас Трамп, реагуючи на цей вердикт, запевнив, що він його цілком задовольнив. На своїй сторінці в Twitter він написав, що це «величезна судова перемога над Болтоном», оскільки суд визнав, що ексрадник видав секретну інформацію. «Той, кого я повернув [в політику] і дав йому шанс, коли його всі списали, порушив закон, видавши секретну інформацію. Він повинен заплатити за це дуже високу ціну, як це було з деким до нього. Це не повинно ніколи повторитися», – написав Трамп.

В одному з епізодів книги Болтон стверджує, що Трамп просив голову КНР Сі Цзіньпіна допомогти йому в переобранні на посаду президента в 2020 році. Автор також детально описав порушення, вчинені Трампом, які не стали предметом розгляду під час процесу імпічменту в Палаті представників. У книжці є епізод, де Дональд Трамп запитав свого радника, чи входить Фінляндія до складу Росії. Ще в одному – виявилося, що американський президент не знав, що Велика Британія є ядерною державою. Наведені в книзі й деякі нерозважливі рішення Трампа щодо України.

У широкий продаж книга має надійти 23 червня, її наклад – сотні тисяч примірників.