У Кремлі підтвердили підготовку зустрічі Путіна й Трампа наступного тижня.

За словами речника Кремля, саміт може відбутися між 11-м і 17-м серпня.

 

 

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив журналістам у четвер, сьомого серпня, що Сполучені Штати й Росія домовилися організувати найближчими днями двосторонню зустріч лідерів двох країн – Дональда Трампа і Володимира Путіна.

 

«Ми пропонуємо насамперед сконцентрувати увагу на підготовці двосторонньої зустрічі з Трампом і вважаємо головним, щоб ця зустріч була успішною та результативною», – процитувало слова Ушакова інформаційне агентство Interfax.

 

За словами Юрія Ушакова, зустріч може відбутися вже наступного тижня. Він повідомив, що наступний тиждень, 11-17 серпня, був позначений сторонами як попередній орієнтир для зустрічі Путіна й Трампа. Водночас помічник Путіна зауважив: «Скільки днів займе підготовка, наразі невідомо. Місце зустрічі також погодили, про нього оголосять пізніше».

 

Нагадаємо, що напередодні з публікацій в американській пресі стало відомо, що Дональд Трамп планує провести зустріч із Володимиром Путіним наступного тижня. Газета The New York Times з покликом на два джерела, знайомі з планами американського президента написала, що Трамп також хоче організувати тристоронню зустріч, у якій братимуть участь він сам, Путін та президент України Володимир Зеленський.

 

Юрій Ушаков, коментуючи інформацію про тристоронню зустріч зазначив: «Щодо варіанту тристоронньої зустрічі, про яку вчора чомусь заговорили у Вашінґтоні, то цей варіант був просто згаданий американським представником (Стівом Віткоффом – ред.) у ході зустрічі в Кремлі. Але цей варіант конкретно не обговорювався. Російська сторона цей варіант залишила зовсім, повністю без коментарів».

07.08.2025

