США та НАТО розробляють новий механізм постачання зброї Україні.

Планується, що пріоритетна зброя поставлятиметься пакетами вартістю 500 млн доларів кожен.

 

 

Сполучені Штати та Північноатлантичний Альянс розробляють новий механізм фінансування постачання зброї Україні. Про повідомила інформаційна аґенція Reuters з покликом на американські та європейські джерела. За їхніми словами, платитимуть за ці поставки країни Європи, які входять до НАТО.

 

Планується, що Київ складатиме список зброї, яка потрібна Збройним силам України найбільше – Priority Ukraine Requirements List (PURL). Країни Північноатлантичного альянсу поставлятимуть Україні озброєння із цього списку, забираючи їх із власних запасів або закуповуючи у США. Координуватиме цей процес генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

 

Постачання планується формувати пакетами вартістю приблизно по 500 млн доларів кожен. Європейський чиновник розповів Reuters, що загалом союзники НАТО розраховують поставити таким чином Україні зброї на 10 млрд доларів. Протягом якого терміну це планується зробити, співрозмовник не уточнив.

 

«Це відправна точка, і це амбітна мета, до якої ми прагнемо. Зараз ми рухаємося цією траєкторією. Ми підтримуємо ці амбіції. Нам потрібен такий обсяг», – сказав європейський чиновник.

 

Високопоставлений військовий чиновник НАТО, який також побажав анонімності, заявив, що новий механізм поставок – це «добровільна ініціатива, координована НАТО, до участі в якій заохочуються всі союзники».

 

Про те, що Сполучені Штати продаватимуть НАТО зброю, яку Альянс потім передаватиме Україні президент США Дональд Трамп розповів ще 10 липня. Деталі цієї схеми глава Білого дому тоді не розкрив.

02.08.2025

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