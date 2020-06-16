Трамп пригрозив криміналом своєму ексрадникові з безпеки.

Президента США обурила майбутня книга Джона Болтона, де той критично відгукнувся про свого колишнього шефа, зокрема про його хибні рішення в українській політиці.

 

 

Президент США Дональд Трамп заявив, що його колишній радник з національної безпеки Джон Болтон порушить закон і буде переслідуватися в кримінальному порядку, якщо книга його спогадів про працю в Білому домі буде опублікована. Про це повідомила газета The Washington Post. Мова йде про книжку «Кімната, де це сталося. Мемуари з Білого дому» (The Room Where It Happened: A White House Memoir) видавництва Simon and Schuster. Заява Трампа пролунала за тиждень до виходу книги в світ.

 

Трамп запевнив журналістів, що Болтон знає, що його книга містить таємну інформацію і досі не пройшла перевірки, яку має пройти будь-яка книга, написана колишнім урядовцем, котрий мав доступ до секретної інформації. «Я вважаю будь-яку розмову зі мною як президентом абсолютно секретною. Це означає, що якщо він написав книгу і ця книга вийде друком, то він порушить закон. Це називається кримінальною відповідальністю. Поважна справа», – наголосив Трамп.

 

Адвокат Болтона, Чарльз Купер (Charles Cooper), своєю чергою, заявив, що мемуарний матеріал не містить секретних матеріалів. За його словами, Болтон запросив експертів, котрі провели ретельну перевірку на предмет того, чи не загрожують викладені  у книзі матеріали національній безпеці.

 

Нагадаємо, що Трамп звільнив Болтона у вересні минулого року на тлі розбіжностей між ними з широкого кола зовнішньополітичних питань. Болтон пропрацював на цій посаді 519 днів.

 

Видавництво Simon and Schuster напередодні опублікувало прес-реліз, в якому зазначило, що книга колишнього Трампового радника «Кімната, де це сталося. Мемуари з Білого дому» дозволяє зсередини поглянути на «непослідовний, неорганізований процес ухвалення рішень» Трампом. Зокрема, йдеться про нерозважливі рішення щодо України, але не тільки.

 

Книга надійде в продаж 23 червня. Вона вже відправлена ​​в дистриб'юторські центри у цілій країні.

16.06.2020

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