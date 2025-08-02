У США та Європі фіксують зниження числа російських диверсій.

Це, зокрема, пов’язано з поверненням Дональда Трампа в Білий дім, а також зі скороченням російських дипмісій на Заході.

Спецслужби Сполучених Штатів та Європи відзначають зниження кількості диверсій, за якими може стояти Росія. Про це повідомляє інформаційна аґенція Bloomberg з покликом на європейських та американських офіційних осіб. Це може свідчити, що Кремль почав стримувати свою кампанію гібридної війни проти Заходу.

Згідно зі звітом Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS), з січня до травня 2025 року в Європі зафіксовано 11 актів саботажу. До них входять спроби пошкодження оптоволоконних кабелів і вишок стільникового зв'язку. За весь 2024 таких випадків було понад 30, серед них атаки на енергетичні, комунікаційні, транспортні, військові та підводні об'єкти – повідомляє Bloomberg. Ці диверсії розглядаються як спроба Кремля покарати західні країни за те, що вони підтримують Україну у військовому конфлікті з Росією.

Тенденція зниження кількості таких інцидентів сформувалася восени 2024 року після пожежі на складі DHL у Великій Британії. Тоді, за інформацією аґенції, високопосадовці зі США особисто застерегли російських колег від нових гібридних операцій. Ці контакти відбулися на тлі інформації про те, що Росія намагалася планувати пожежі на літаках, які прямували до США.

Співрозмовники Bloomberg вважають, що одним з чинників зниження диверсійної активності став геополітичний розрахунок – прагнення російського диктатора Владіміра Путіна не дратувати Дональда Трампа, коли той вдруге виграв президентські вибори.

Також, вважають джерела, кількість диверсій могла знизитися, оскільки Москва через скорочення своїх закордонних дипмісій втратила суворий контроль над цими операціями, доручаючи їхню організацію ненадійним місцевим кримінальним елементам. Крім того, низка гучних судових процесів у Європі могла відлякати потенційних виконавців.