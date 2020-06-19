ПЦУ вважає тиском кримінальну справу щодо Томосу.

Православна Церква України вважає, що кримінальне провадження про "розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ", котре розслідується Державним бюро розслідувань, є тиском на автокевальну українську Церкву.

Про це йдеться у заяві Київської митрополії.

"Держава законом зобов’язана поважати традиції та внутрішні настанови релігійних організацій, не втручатися у здійснювану в межах закону діяльність релігійних організацій. Вважаємо, що і сам факт початку слідства з надуманого приводу, і особливо те, що воно не було закрите, а нібито триває вже понад 8 місяців, ставши публічно відомим лише зараз, є ганебною і абсурдною спробою тиску на Православну Церкву України, здійснюваною в інтересах противників її становлення і розвитку, в тому числі тих, хто має свій керівний центр у сусідній країні-агресорі", – ідеться у заяві.

ПЦУ вважає, що це "розслідування" є "прикладом використання супротивниками незалежності УПЦ юридичної системи, правоохоронних та судових органів України з метою перешкоджання розбудові та розвитку Православної Церкви України, процесу її міжнародного визнання, свободі волевиявлення релігійних громад".

"Особливо ж ганебним і цинічним виглядає використання у нинішній кампанії імені та авторитету Української православної Церкви Київського патріархату, яка рішенням свого Помісного собору 15 грудня 2018 р. припинила окреме існування як релігійне об’єднання, склавши разом з іншими гілками Українського православ’я єдину помісну Православну Церкву України. Слід нагадати, що УПЦ (ПЦУ) є єдиним правонаступником УПЦ КП та УАПЦ, які об’єдналися, а особи, які намагаються надалі діяти від імені УПЦ КП як нібито від окремого релігійного об’єднання, не мають на це ані канонічного, ані юридичного права", – зазначили в Київській митрополії.

ПЦУ закликала тих, "кого залучають до політично мотивованого переслідування", пам’ятати про особисту відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішнім та прийдешніми поколіннями.

Напередодні Державне бюро розслідувань підтвердило: слідчі здійснюють досудове розслідування у справі щодо можливих незаконних дій вищих посадовців, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні Православної Церкви України.

“6 листопада 2019 року СБУ розпочато розслідування за заявою прихожан Київського Патріархату УПЦ на незаконні дії ряду вищих посадових осіб, які вчинили дії, спрямовані на розпалювання міжрелігійної ворожнечі при створенні ПЦУ. Надалі СБУ справу передано для розслідування в ДБР. Слідство у справі триває”, – сказав представник пресслужби ДБР Максим Білоусенко.