Парламент призначив міністра екології.

Верховна Рада України призначила міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського.

Рішення підтримали 264 народних депутати, повідомляє інформаційна аґенція "Укрінформ".

"В екологічній політиці дуже багато викликів. І я чітко знаю, що з ними робити, щоб ліквідувати наслідки промислового забруднення, адаптуватися до змін клімату. Багато питань до лісового господарства, багато питань до інфраструктури поводження з відходами – у тому числі, з радіоактивними. Ми вступили у період маловоддя, є питання, які стосуються рибного господарства. У мене є чіткий план, як зробити так, щоб рибні ресурси приносили користь державі", – сказав Абрамовський.

Він додав, що планує представити "чіткий план діяльності", котрий корелюється з програмою діяльності уряду.

"Ви мали змогу ознайомитися з її екологічним блоком. Не думаю, що до нього були суттєві зауваження", – сказав Абрамовський.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав, що уряд прийняв рішення розділити Міністерство енергетики та захисту довкілля на два окремі відомства: енергетичне та екологічне.

На думку Абрамовського, це було правильне рішення, яке дозволить більше зосередитися на екологічному напрямку. Він зазначив, що звертатиметься до урядовців, щоб повернути частину екологічних програм на поточний та наступний рік. Також новопризначений міністр сподівається впровадити прозору політику видобування природних ресурсів, прибравши з цієї сфери корупцію.

Новопризначений міністр також прокоментував проблему поводження з водними ресурсами. "Ми вступили у період маловоддя, який трапляється кожні 30-40 років, триває різний час. Що ми будемо робити? Головним завданням ставлю відновлення водно-болотних угідь. Це все питання, які стосуються змін клімату. Ми можемо штучно регулювати водний режим, обмежувати гідроелектростанції, обмежувати водний транспорт. Але глобально це не змінить ситуації. Глобально треба запобігти неощадливому використанню ресурсів", – сказав Абрамовський.

Роман Абрамовський народився у 1973 році. Закінчив Київський національний університет внутрішніх справ. З жовтня 2019 року – заступник міністра енергетики та захисту довкілля України. До цього був заступником міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, ще раніше – помічником-консультантом народного депутата ("реґіонала" Олександра Бобкова).