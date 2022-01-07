У заповіднику «Древній Звенигород» відбудеться «Вінець коляди».

 

В історико-культурному заповіднику «Древній Звенигород», що неподалік Львова, у неділю, 16 січня, відбудеться різдвяне святкування «Вінець коляди» для дітей та дорослих.

 

 

«Колядуйте, святкуйте і не забувайте про наш онлайн-конкурс родинної коляди. Деталі у попередніх постах. А 16 січня чекаємо усіх в нашому заповіднику! Стартуємо о 13:00 з програми для діток. А колядувати починаємо о 16:00!» – запрошують працівники заповідника.

 

У межах дитячої програми відбудеться нагородження переможців конкурсу малюнків «Магія Різдва у "Древньому Звенигороді"». Конкурс у трьох вікових категоріях для дітей віком від 6 до 16 років триває до 10 січня включно. Фото або скани малюнків слід надсилати на електронну скриньку drevnij.zvenyhorod@gmail.com.

 

Також заповідник запустив онлайн-конкурс «Родинна коляда крізь віки», у ньому також ще можна взяти участь.

 

Опісля на гостей чекає тепла зустріч із письменником Андрієм Содоморою, автором віршів про звенигородського домовичка.

 

Львівський театр ляльок запросить на виставу-дійство «По той бік ширми». «Кожен з присутніх зможе зануритися в атмосферу лялькового театру, відчути себе і режисером, і актором. Адже "По той бік ширми" – це майстер-клас з ляльковедення, де учасники дізнаються секрети творення театрального дійства за допомогою ляльок. Повірте, це буде цікаво не лише діткам, але й дорослим», – зазначено у повідомленні.

 

Фото facebook.com/drevnij.zvenyhorod

07.01.2022

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