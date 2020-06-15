Звенигородом XIІ-XIII ст. можна буде «прогулятися» віртуально.



Давнім Звенигородом зразка ХІІ-ХІІІ століття вже невдовзі можна буде мандрувати у віртуальній реальності. Місто, яке існувало понад 800 років тому, відвідувачі зможуть побачити, одягнувши VR окуляри. Кілька днів тому Белзький мур та Український культурний фонд підписали угоду щодо реалізації проєкту «Княжий Звенигород: від реального до віртуального», – повідомили на fb-сторінці Історико-культурного парку "Древній Звенигород".

Завдяки підтримці УКФ та за співфінансування Пустомитівської районної ради до кінця жовтня у віртуальній реальності планують відтворити 12 локацій давнього міста. Скориставшись VR-окулярами (їх закуплять спеціально для проєкту), всі охочі зможуть «пройтися» вулицями Звенигорода, подивитись на місто з двору княжого палацу, потрапити на велику міську площу, а також зазирнути всередину будівель і побачити інтер’єри.

Ідею втілюватимуть з максимальною увагою до деталей та історичних фактів.

«Ми опиратимемось на результати археологічних розкопок і з певністю зможемо сказати: якщо в окулярах ви бачите вулицю, вона існувала на цьому місці 800-1000 років тому.Ми налаштовані на максимальну деталізацію: аби можна було розглянути як мощення вузьких провулків та текстури стін, так і дрібні предмети усередині приміщень. Зосередимо увагу на тому, аби було цікаво всім: і дорослим, і дітям», – наголошують в Історико-культурному парку «Древній Звенигород».

І додають, що налаштовані створити такий віртуальний Звенигород, який не поступався б якістю, ні технічно, ні змістовно, найкращим прикладам переведення історичних місць у віртуальну реальність у Європі та світі.

У реалізації цього плану допоможе 3D-модель древнього Звенигорода, створена торік. А консультантами, які посприяють у відтворенні давньої столиці, будуть: докторка історичних наук Віра Гупало, доктор історичних наук Володимир Александрович, кандидат архітектури Василь Петрик, президентка українського ICOM Катерина Чуєва. Також над проєктом працюватиме ціла команда технічних фахівців під керівництвом Романа Джека. Керівниця – співавторка ідеї та менеджерка проєкту історико-культурного парку «Древній Звенигород» Наталя Войцещук.