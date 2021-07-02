Заповідник «Нагуєвичі» просить надати йому статус національного.

Колектив Державного історико-культурного заповідник «Нагуєвичі» просить Львівську обласну раду звернутися до Кабінету Міністрів з проханням надати йому статус національного. Відповідне звернення напередодні, 1 липня, підтримала на своєму засіданні комісія з питань історико-культурної спадщини та туризму облради.

Адміністрація заповідника повідомила, що необхідні документи для надання заповіднику статусу національного пройшли усі процедури.

«За останні чотири роки колектив державного заповідника зумів креативно та науково підійти до справи відродження та популяризації історичної пам’яті про національного генія Івана Франка. Створені культурні програми, виставки, фонди музею поповнені унікальним експонатами. Це унікальний музейний комплекс, який вартий того, аби отримати такий статус», – зазначив голова комісії Іван Щурко.

Як відомо, 27 серпня 2021 року відзначатимуть 165-ту річницю від дня народження Івана Франка.

Готуючись до ювілейної дати, на території скансену висадили алею із 200 ялин та заклали яблуневий сад, у якому кожне дерево назване іменем друга Івана Франка, сподвижника національно-культурного відродження України у ХІХ – на початку ХХ ст.

Гостей зустрічатиме «вусатий Франко» – оновлена дерев’яна алегорична скульптура, яка складається із шести частин за мотивами творів Івана Франка. Конструкція розкладається. Всередині неї є інші персонажі, зокрема Захар Беркут, Мавка та інші. У серпні скульптура стане локацією у парку, біля сцени, де планують проведення «ЕтноФесту».

Нагадаємо, музей «Садиба Івана Франка» відчинив свої двері 27 серпня 1981 року. Для відтворення садиби використали відомості з нарису Івана Яковича «Моя вітцівська хата», де письменник описав садибу батьків.

Державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі» було створено у березні 1994 року. Територія державного історико-культурного заповідника «Нагуєвичі» об’єднує Садибу Франка, Літературно-меморіальний музей Івана Франка, галявину казок і простір природнього парку. Серед артефактів, які зберігаються у музеї, – понад 150 портретів, присвячених родині Франка, посмертна маска Франка, вишиванка зі США, яка належала його племіннику.

Фото kamenyar.info, lvivoblrada.gov.ua