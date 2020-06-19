Європейський суд вимагає від Будапешта скасувати закон про «іноземних агентів».

Закон був ухвалений три роки тому й спрямований передовсім проти організацій, фінансованих Соросом.

Європейський суд загальної юрисдикції (European Court of Justice) в четвер, 18 червня, ухвалив рішення, що угорський закон про некомерційні організації-«іноземні аґенти» не відповідає принципам Євроунії і має бути скасований. «Обмеження Угорщиною фінансування громадських організацій особами, які перебувають поза цією державою-членом, не відповідають законодавству Унії. Закон обмежує вільний рух капіталу – один із чотирьох основних принципів Європейської Унії, оскільки встановлює різницю в поводженні між національним та транскордонним рухом», – йдеться у повідомленні Європейського суду, яке цитує телерадіокомпанія ВВС.

Правляча в Угорщині партія Fidesz на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в 2017 році провела через парламент закон, згідно з яким некомерційні організації, які отримують з-за кордону пожертви розміром понад 7,2 млн форинтів (близько 21 тис. євро за нинішнім курсом) в рік, повинні зареєструватися як «організацій, які отримують фінансування з-за кордону», і публічно звітувати про всі пожертвування понад 1400 євро. Влада Угорщини стверджувала, що метою закону про «іноземних агентів» була лише прозорість роботи неурядових організацій.

Опоненти ж Віктора Орбана запевняють, що цей закон був спрямований проти НКО, які захищають права людини і борються з корупцією, передовсім – проти Фонду відкритого суспільства, заснованого американським мільярдером угорського походження Джорджем Соросом.

Орбан і Fidesz останніми роками зробили Сороса своїм головним ідеологічним ворогом. На їхню думку, Сорос захищає неолібералізм і нібито працює на те, щоб впустити до Європи мільйони імміґрантів з південних країн, тоді як уряд Угорщини захищає традиційні європейські християнські цінності і будує, як каже Орбан, «неліберальну демократію».

Незабаром після прийняття закону про «іноземних агентів» фонд Сороса перевів більшу частину свого будапештського офісу до Берліна. Утім багато фінансованих ним організації продовжили роботу в Угорщині.

Європейський суд ухвалив, що угорський закон обмежує свободу пересування капіталу в ЄУ, а всі його положення разом узяті невиправдано обмежують права особистості і свободу зібрань. Тепер влада Угорщини повинна скасувати цей закон. Голова апарату уряду Угорщини Ґерґелі Гуляш (Gergely Gulyás), коментуючи цей вердикт, сказав, що Угорщина завжди поважала і буде поважати рішення Європейського суду.

Фонд відкритого суспільства привітав рішення Європейського суду. «Для Угорщини скасування цього закону стане довгоочікуваним кроком до відновлення і верховенства права, і плюралізму в громадському житті», – заявив голова організації Патрік Ґаспар (Patrick Gaspard).