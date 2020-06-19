Європейський суд вимагає від Будапешта скасувати закон про «іноземних агентів».

Закон був ухвалений три роки тому й спрямований передовсім проти організацій, фінансованих Соросом.

 

 

Європейський суд загальної юрисдикції (European Court of Justice) в четвер, 18 червня, ухвалив рішення, що угорський закон про некомерційні організації-«іноземні аґенти» не відповідає принципам Євроунії і має бути скасований. «Обмеження Угорщиною фінансування громадських організацій особами, які перебувають поза цією державою-членом, не відповідають законодавству Унії. Закон обмежує вільний рух капіталу – один із чотирьох основних принципів Європейської Унії, оскільки встановлює різницю в поводженні між національним та транскордонним рухом», – йдеться у повідомленні Європейського суду, яке цитує  телерадіокомпанія ВВС.

 

Правляча в Угорщині партія Fidesz на чолі з прем'єр-міністром Віктором Орбаном в 2017 році провела через парламент закон, згідно з яким некомерційні організації, які отримують з-за кордону пожертви розміром понад 7,2 млн форинтів (близько 21 тис. євро за нинішнім курсом) в рік, повинні зареєструватися як «організацій, які отримують фінансування з-за кордону», і публічно звітувати про всі пожертвування понад 1400 євро. Влада Угорщини стверджувала, що метою закону про «іноземних агентів» була лише прозорість роботи неурядових організацій.

 

Опоненти ж Віктора Орбана запевняють, що цей закон був спрямований проти НКО, які захищають права людини і борються з корупцією, передовсім – проти Фонду відкритого суспільства, заснованого американським мільярдером угорського походження Джорджем Соросом.

 

Орбан і Fidesz  останніми роками зробили Сороса своїм головним ідеологічним ворогом. На їхню думку, Сорос захищає неолібералізм і нібито працює на те, щоб впустити до Європи мільйони імміґрантів з південних країн, тоді як уряд Угорщини захищає традиційні європейські християнські цінності і будує, як каже Орбан, «неліберальну демократію».

 

Незабаром після прийняття закону про «іноземних агентів» фонд Сороса перевів більшу частину свого будапештського офісу до Берліна. Утім багато фінансованих ним організації продовжили роботу в Угорщині.

 

Європейський суд ухвалив, що угорський закон обмежує свободу пересування капіталу в ЄУ, а всі його положення разом узяті невиправдано обмежують права особистості і свободу зібрань. Тепер влада Угорщини повинна скасувати цей закон. Голова апарату уряду Угорщини Ґерґелі Гуляш (Gergely Gulyás), коментуючи цей вердикт, сказав, що Угорщина завжди поважала і буде поважати рішення Європейського суду.

 

Фонд відкритого суспільства привітав рішення Європейського суду. «Для Угорщини скасування цього закону стане довгоочікуваним кроком до відновлення і верховенства права, і плюралізму в громадському житті», – заявив голова організації Патрік Ґаспар (Patrick Gaspard).

19.06.2020

До теми

Літературні замітки
Микола Міхновський
Новодоведене авторство Міхновського дозволяє глянути свіжим оком на ці "причинки до історії відносин літературних на Українї".
18.06.20 | | Минуле
Хто криється під псевдонімом Лівобічний?
Євген Нахлік та Олександра Салій
Довший час вважалося, що автором нищівної рецензії на перший том "Літературно-наукового вістника" був К.Студинський – хоч вже опубліковані матеріали вказують на іншу особу
17.06.20 | | Минуле
Запліднення: яйцеклітина – перебірлива
Хімічний атрактант неоднаково приваблює всі сперматозоїди.
16.06.20 | | Наука
Уруґвайський приклад
Маріо Варґас Льйоса
Чому ж не рекламували більше той ефективний спосіб, в який Уруґвай  бореться з коронавірусом?
16.06.20 | | Дискурси
Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
Після справи Стерненка
Володимир ПЕТРАКОВСЬКИЙ
Навіть якщо акції на підтримку обвинуваченого громадського активіста матимуть успіх, суспільству у підсумку лишиться все те, що воно і так має
16.06.20 | | Україна
Майже інтимно і традиційно по-дурному
Юрко ТИМЧУК
Президент наговорив купу арештантів, продемонструвавши, що стадію «відосіків» він вже подолав. Але якби ж то була найоригінальніша новина! Огляд подій тижня в Україні.
15.06.20 | | Україна
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.