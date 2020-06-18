Зборівську РДА очолив Сергій Рудяк.

Очільником Зборівської районної державної адміністрації Тернопільської області став Сергій Васильович Рудяк. Відповідне розпорядження Президента України №400/2020-рп зʼявилося сьогодні на сайті глави держави.
Фото: facebook-сторінка Сергія Рудяка
Сергій Рудяк з Івано-Франківської області, зареєстрований у містечку Угорник біля Франківська, мешкає в обласному центрі. Раніше працював у міському відділі Головного управління Держгеокадастру області, на посадах заступника й начальника відділу. За інформацією сайту "Тернополяни", Рудяк нібито є родичем нинішнього голови Тернопільської ОДА Володимира Труша.
Нагадаємо, днями Зеленський призначив нових голів Тернопільської та Рогатинської райдержадміністрацій. Очільником Тернопільської РДА став Ярослав Матвійчук, а Рогатинську РДА Івано-Франківщини очолив Володимир Штогрин.18.06.2020