Парламент вдруге відкинув програму уряду.

Верховна Рада відмовилася схвалити доопрацьовану програму діяльності Кабінету Міністрів.

За постанову №3330 на пленарному засіданні в четвер проголосувало 207 народних депутатів, передає "Інтерфакс-Україна".

На підтримку доопрацьованої програми проголосувало 176 депутатів фракції "Слуга народу", 17 нардепів з депутатської групи "Довіра", 6 – із групи "За майбутнє" і 8 позафракційних.

"Проти" голосували фракції "Опозиційна платформа – За життя" і "Європейська солідарність". "Батьківщина" здебільшого утрималася від голосування.

Перша версія програми уряду зазнала провалу 4 червня. Тоді ВР відправила проєкт на доопрацювання в Кабінет Міністрів.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль не робить трагедії із парламентського провалу.

"Це документ, за яким працюватиме уряд, незважаючи на його ухвалення чи неухвалення. Це наша програма і наш план дій", – пояснив Шмигаль.

Він запевнив, що уряд продовжить свою роботу з парламентом, незважаючи на відмову підтримати програму.

Шмигаль підтвердив, що депутати зацікавлені зберегти інструмент впливу на Кабмін (прийняття програми уряду дає йому імунітет на один рік). З його слів, у депутатів є побоювання, що, можливо, буде необхідність кадрових змін, натомість у них не буде такої можливості. Це і стало "каменем спотикання".

"Підстав для відставки уряду я не бачу", – додав Шмигаль.

"Ні мені, ні членам уряду не потрібен імунітет. Ми можемо і будемо працювати ефективно без будь-яких імунітетів. Я не класичний політик, не популіст, ідентифікую себе як державний менеджер", – ствердив він.