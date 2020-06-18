Обрано нових непостійних членів Ради Безпеки ООН.

Союзниця України – Канада, – на жаль, зазнала поразки в рейтинговому голосуванні.

Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй у середу, 17 червня, обрала нових непостійних членів Ради Безпеки ООН на 2021-2022 роки. Ними стали Індія, Ірландія, Мексика і Норвегія. Інформацію про це ООН оприлюднила на своїй офіційній сторінці в Twitter. Країна-номінантка від африканського реґіону буде визначена у повторному голосуванні у четвер, 18 червня.

Голосування традиційно було таємним. Для забезпечення перемоги країна мала здобути як мінімум дві третини голосів делегатів ГА ООН. Згідно з результатами голосування, Індія набрала 184 голоси, Мексика – 187, Ірландія – 130, Норвегія – 128.

За ще одне місце серед непостійних членів Ради Безпеки позмагаються дві держави Африки – Кенія і Джибуті. У першому турі жодна з них не змогла набрати необхідної кількості голосів (не менше як 128).

Нагадаємо, що РБ ООН складається з 15 членів, п'ять з них – постійні: Росія, Велика Британія, США, Франція і Китай. Все решта – непостійні, які обираються щороку групами по п'ять країн на два роки. Непостійні члени РБ ООН обираються за принципом рівномірного реґіонального представництва. Це означає, що на кожен реґіон світу припадає певна кількість місць.

Цьогоріч за одне місце від держав Африки ведуть боротьбу Кенія і Джибуті, на місце від реґіону Латинської Америки і Карибських островів претендувала Мексика, від Азійсько-Тихоокеанського – Індія. Серед претендентів на два місця від західних держав були Канада, Ірландія і Норвегія. На жаль, вірна союзниця України Канада, за яку агітувало багато українських політиків, змогла забезпечити собі лише 108 голосів.

Окрім того, під час голосування було також обрано голову 75-ї сесії ГА ООН. Це місце обійняв турецький дипломат Волкан Бозкір (Volkan Bozkır). Він був єдиним кандидатом на цю посаду. Однак затвердити його кандидатуру шляхом консенсусу не вдалося через заперечення Вірменії, Кіпру і Греції. Тому довелося проводити голосування. Бозкір набрав 178 голосів з 192.