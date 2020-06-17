Трагічно загинула волонтерка-парамедик з Надвірної.



У місті Надвірна ввечері 16 червня трагічно загинула учасниця російсько-української війни, парамедик, волонтерка Ірина Шевчишин на псевдо «Артистка». Про це повідомила на своїй fb-сторінці Надвірнянська міська рада.

Фото: mi100.info

«Жителька м. Надвірна Ірина Шевчишин ще з самого початку війни на сході України пішла добровольцем захищати нашу державу від російських окупантів. У фронтових умовах, під постійними обстрілами й загрозою штурму наших позицій бойовиками, щохвилинно ризикуючи власним життям, врятувала не один десяток життів наших бійців. На сході України пережила найзапекліші бої 2014-2016 років, – йдеться в повідомленні міськради. – В.о. міського голови Тарас Пекарський, депутати, працівники, виконавчий комітет Надвірнянської міської ради та вся громада міста Надвірна висловлюють щирі співчуття родині».

«Вона була чарівною жінкою – щирою, м'якою, доброю, завжди радою допомогти побратимам та друзям. Ми приносимо щирі співчуття її чоловікові, який досі служить у нашій бригаді, її сім'ї, рідним, близьким і всім, хто знав і любив "Артистку"», – згадують про Ірину в 93-тій ОМБр Холодний Яр.

Подробиці нещасного випадку в місті Надвірна повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. Як зазначено в повідомленні, трагедія сталася о 20:17 16 червня на вул. Володимира Великого, на прибудинковій території. Під час косіння трави газонокосаркою жінку 1967 року народження уразило електричним струмом, унаслідок чого вона загинула. Уже згодом стало відомо, що загибла – відома волонтерка.

Фото: facebook.com/93OMBr

Перед війною Ірина працювала бухгалтером на підприємстві, мала дві вищі освіти – інженер та бухгалтер-економіст. На війні була з грудня 2014 року. Спочатку більш ніж півроку – медиком-волонтером у Пісках. Потім три роки служила у 93 бригаді Холодний Яр. Там познайомилася й зі своїм чоловіком Володимиром. У мирному житті вони мріяли розпочати власну невеличку справу – ремонтувати техніку.

Подробиць прощання з Іриною Шевчишин, дати й місця поховання наразі не відомо.