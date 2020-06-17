Трагічно загинула волонтерка-парамедик з Надвірної.


У місті Надвірна ввечері 16 червня трагічно загинула учасниця російсько-української війни, парамедик, волонтерка Ірина Шевчишин на псевдо «Артистка». Про це повідомила на своїй fb-сторінці Надвірнянська міська рада.

 

Фото: mi100.info

 

«Жителька м. Надвірна Ірина Шевчишин ще з самого початку війни на сході України пішла добровольцем захищати нашу державу від російських окупантів. У фронтових умовах, під постійними обстрілами й загрозою штурму наших позицій бойовиками, щохвилинно ризикуючи власним життям, врятувала не один десяток життів наших бійців. На сході України пережила найзапекліші бої 2014-2016 років, – йдеться в повідомленні міськради. – В.о. міського голови Тарас Пекарський, депутати, працівники, виконавчий комітет Надвірнянської міської ради та вся громада міста Надвірна висловлюють щирі співчуття родині».

 

«Вона була чарівною жінкою – щирою, м'якою, доброю, завжди радою допомогти побратимам та друзям. Ми приносимо щирі співчуття її чоловікові, який досі служить у нашій бригаді, її сім'ї, рідним, близьким і всім, хто знав і любив "Артистку"», – згадують про Ірину в 93-тій ОМБр Холодний Яр.

 

Подробиці нещасного випадку в місті Надвірна повідомили в управлінні з питань цивільного захисту Івано-Франківської облдержадміністрації. Як зазначено в повідомленні, трагедія сталася о 20:17 16 червня на вул. Володимира Великого, на прибудинковій території. Під час косіння трави газонокосаркою жінку 1967 року народження уразило електричним струмом, унаслідок чого вона загинула. Уже згодом стало відомо, що загибла – відома волонтерка.

 

Фото: facebook.com/93OMBr

 

Перед війною Ірина працювала бухгалтером на підприємстві, мала дві вищі освіти – інженер та бухгалтер-економіст. На війні була з грудня 2014 року. Спочатку більш ніж півроку – медиком-волонтером у Пісках. Потім три роки служила у 93 бригаді Холодний Яр. Там познайомилася й зі своїм чоловіком Володимиром. У мирному житті вони мріяли розпочати власну невеличку справу – ремонтувати техніку.

 

Подробиць прощання з Іриною Шевчишин, дати й місця поховання наразі не відомо.

 

 

17.06.2020

До теми

Запліднення: яйцеклітина – перебірлива
Хімічний атрактант неоднаково приваблює всі сперматозоїди.
16.06.20 | | Наука
Візуалізація Тернополя у ракурсі 70-х
Це, звісно, не той Тернопіль, який ідентифікуємо із Дмитром і Вірою Стецьками, Петром Гулиним і Надією Кириловою, чи з молодших — Ігорем Зілінком… Утім, це їхнє зовнішнє оточення. 
16.06.20 | | Штука
На роздоріжжі, або Деякі думки про сучасне мистецтво в Україні
Юрко БОЙКО
Три роки без Юрка Бойка. Феномен його складався з самоосвіти, інтуїції і жагучого бажання змінювати світ на краще. Розвідка 1996 року...
15.06.20 | | Минуле
Листи зі Сходу Еліни Свенцицької
Уляна Галич
Градус напруги у цих віршах доволі високий, тут постійно звучить енергія болю, енергія протесту, що супроводжується усвідомленням межової самотності «чужого серед своїх» і всевтрати.
15.06.20 | | Штука
Фіґлярське ковтання язика
Назарій Заноз
Вітчизняні керманичі чомусь послідовно лізуть до мовної щитової, на якій чорним по білому пише: «Не влізай – уб’є!»
15.06.20 | | Дискурси
Новини фуратівські…
Дмитро Єльніков
Це село у Буджаку, Новомихайлівка за паспортом. Двадцятеро люду – які там вже новини? Але тут оце назбиралося
14.06.20 | | Дискурси
Як працює мозок програмістів
Мозкова активність під час розуміння програмних кодів виглядає інакше, ніж припускали досі.
13.06.20 | | Наука
Хлопаки не плачуть над розвіяними вітром
Петро ГЛАДІЄВСЬКИЙ
​Створюється враження, що актуальні антирасистські виступи у США та Європі вже відірвалися від першопричини – смерті Джорджа Флойда під час затримання поліцією – й зажили власним суверенним життям.
12.06.20 | | У світі

© 2020 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.