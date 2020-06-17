Молдова попросила США екстрадувати олігарха Плахотнюка.

На батьківщині його звинувачують у створенні організованої злочинної групи, здирництві та шахрайстві.

 

                  Генеральний прокурор Молдови Александр Стояноґло

 

Генеральна прокуратура Республіки Молдова надіслала запит компетентним органам Сполучених Штатів щодо екстрадиції молдовського олігарха Влада Плахотнюка, котрого звинувачують в його рідній країні в причетності до крадіжки понад мільярда доларів в 2014-2015 роках. Про це повідомив інформаційний портал NOI.md.

 

Плахотнюка вважають однією з найбагатших осіб Молдови. Також він був дуже впливовим політиком, тричі обирався в національний парламент, очолював Демократичну партію Молдови (ДПМ), яка довгий час перебувала при владі. Приблизно рік тому він разом з родиною перебрався до Сполучених Штатів. Це сталося після того, як його партія за результатами останніх виборів втратила владу, а уряд сформували проросійська Партія соціалістів та проєвропейський блок ACUM.

 

Як повідомив генеральний прокурор Молдови Александр Стояноґло (Alexandr Stoianoglo), він звернувся до своїх колег у Сполучених Штатах з проханням видати Республіці Молдова колишнього голову ДПМ Влада Плахотнюка для притягнення його до кримінальної відповідальності. «Весь комплект документів і матеріалів, необхідних для цієї процедури, вже відправлено американським колегам. Запит про екстрадицію заснований на Конвенції Організації Об'єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, ухваленій в Нью-Йорку 15 листопада 2000 року, ратифікованій Республікою Молдова 16 жовтня 2005 на основі принципу взаємності», – зазначив Стояноґло.

 

Антикорупційна прокуратура Молдови, своєю чергою, надіслала американській владі запит про проведення деяких дій щодо кримінального переслідуванню, в тому числі щодо активів Влада Плахотнюка в США.

 

«Обидва запити надіслано з метою надання необхідних доказів для підтвердження звинувачень, висунутих проти Влада Плахотнюка, для виявлення та накладення арешту на активи, отримані в результаті злочинів, а також для відшкодування збитків, заподіяних банківським шахрайством», – розповів генпрокурор Молдови.

 

 

Адвокати Плахотнюка заявляли про його непричетність до справи, яку в Кишиневі називають «крадіжкою століття». В результаті цього злочину з трьох провідних банків країни була викрадена сума, яка становить одну восьму частину річних доходів Молдови.

 

Ще раніше державний секретар США Майк Помпео заявив, що дії Плахотнюка скомпрометували принцип верховенства закону і «поважно підірвали незалежність демократичних інститутів у Молдові».

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