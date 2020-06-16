У пункті пропуску "Шегині" відновили рух автотранспорту.

У ніч проти 16 червня Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення відновити рух автотранспорту через пункт пропуску «Медика». Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску «Шегині», навпроти польського – «Медика», – повідомили в пресслужбі ДПСУ.
Фото: inlviv.in.ua
Тож відтепер на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення: «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Хребенне» на Львівщині та «Ягодин – Дорохуськ» на Волині.
Піше сполучення здійснюють лише у пункті пропуску «Шегині – Медика», де від початку червня зростає пасажиропотік і фіксують значні скупчення людей перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні (пов’язані з карантином) заходи.
Як зазначили в польському уряді, настанови щодо санітарного контролю досі виконуються на зовнішньому кордоні ЄС, тож Прикордонна служба Польщі збирає та реєструє в санітарній базі докладні дані про місце перебування карантинних осіб.
Фото: dpsu.gov.ua
Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Шегинях» ще 20 травня. Загалом цим рішенням Кабінет Міністрів України поновив роботу: 6 пунктів пропуску – на кордоні з Польщею, 2 – зі Словаччиною, 4 – з Угорщиною, 7 – з Румунією, 46 – з Молдовою та 1 – для морського сполучення.
Держприкордонслужба України наголошує, що готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця – Кросценко», «Угринів – Долгобичів», «Грушів – Будомеж» та «Устилуг – Зосин», щойно там відновить пропуск польська сторона.
16.06.2020
Для довідки:
13 червня було оновлено категорії осіб, які можуть перетнути кордон Польщі. З цього дня в країну можуть також вʼїхати:
– громадяни держав-членів Європейського Союзу, держави-члена Європейської угоди про вільну торгівлю (ЄАВТ) – сторони Угоди про Європейський економічний простір або Конфедерацію Швейцарії та їхні подружжя та діти з метою подорожі територією Республіки Польща до місця їхнього проживання чи перебування.
– іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання або посвідку на постійне проживання в Європейському Союзі, на території інших держав-членів Європейського Союзу, держави-члена, Європейської угоди про вільну торгівлю (ЄАВТ) – сторони угоди про Європейський економічний простір або Конфедерацію Швейцарії та їхні подружжя та діти з метою транзиту через територію Республіки Польща до місця проживання чи перебування.