У пункті пропуску "Шегині" відновили рух автотранспорту.

У ніч проти 16 червня Прикордонна варта Республіки Польща повідомила про рішення відновити рух автотранспорту через пункт пропуску «Медика». Цієї ж ночі Держприкордонслужба України забезпечила можливість пропуску легкового та вантажного транспорту у пункті пропуску «Шегині», навпроти польського – «Медика», – повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Фото: inlviv.in.ua

Тож відтепер на кордоні з Польщею функціонують чотири пункти пропуску для автомобільного сполучення: «Шегині – Медика», «Краковець – Корчова», «Рава-Руська – Хребенне» на Львівщині та «Ягодин – Дорохуськ» на Волині.

Піше сполучення здійснюють лише у пункті пропуску «Шегині – Медика», де від початку червня зростає пасажиропотік і фіксують значні скупчення людей перед польським пунктом пропуску через тривалі контрольні та санітарні (пов’язані з карантином) заходи.

Як зазначили в польському уряді, настанови щодо санітарного контролю досі виконуються на зовнішньому кордоні ЄС, тож Прикордонна служба Польщі збирає та реєструє в санітарній базі докладні дані про місце перебування карантинних осіб.

Фото: dpsu.gov.ua

Нагадаємо, уряд України ухвалив рішення щодо відновлення пропуску в «Шегинях» ще 20 травня. Загалом цим рішенням Кабінет Міністрів України поновив роботу: 6 пунктів пропуску – на кордоні з Польщею, 2 – зі Словаччиною, 4 – з Угорщиною, 7 – з Румунією, 46 – з Молдовою та 1 – для морського сполучення.

Держприкордонслужба України наголошує, що готова розпочати здійснення пропускних операцій в автомобільних пунктах пропуску «Смільниця – Кросценко», «Угринів – Долгобичів», «Грушів – Будомеж» та «Устилуг – Зосин», щойно там відновить пропуск польська сторона.