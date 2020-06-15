Тимошенко підтримала Ляшка на виборах у ВР.

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко не висуватиме власного кандидата на довиборах до парламенту у 208 окрузі, а натомість підтримає кандидатуру лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

Про це Тимошенко заявила на брифінґу 15 червня, передає УНІАН.

"На 208-му окрузі всі українські сили мусять об’єднатися і висунути єдиного кандидата... Людину, яку на цьому окрузі уже підтримує більше 30% людей. Це Олег Ляшко. Він в Чернігівській області особливо сильно працював, це по суті його батьківщина, і він там має велику підтримку людей", – сказала Юлія Володимирівна.

Сам Олег Ляшко вже подякував Тимошенко у соцмережах.

Нещодавно народний депутат Юлія Тимошенко та колишній нардеп-"радикал" Олег Ляшко провели зустріч в одному з ресторанів у центрі Києва – папараці зазнимкували їх при столику на повітрі.

У Юлії Тимошенко та Олега Ляшка строката історія співпраці. БЮТ підтримував Ляшка ще з 2002 року, втім, згодом вийшов із фракції "Батьківщина" й започаткував власну партію. У 2016 році Ляшко назвав Тимошенко "московською зозулею", закидаючи їй плани із захоплення влади.

Вибори у 208-му окрузі проводять через смерть народного депутата Валерія Давиденко (попередня версія – самогубство).