Тимошенко підтримала Ляшка на виборах у ВР.

 

Партія "Батьківщина" Юлії Тимошенко не висуватиме власного кандидата на довиборах до парламенту у 208 окрузі, а натомість підтримає кандидатуру лідера Радикальної партії Олега Ляшка.

 

Про це Тимошенко заявила на брифінґу 15 червня, передає УНІАН.

 

 

"На 208-му окрузі всі українські сили мусять об’єднатися і висунути єдиного кандидата... Людину, яку на цьому окрузі уже підтримує більше 30% людей. Це Олег Ляшко. Він в Чернігівській області особливо сильно працював, це по суті його батьківщина, і він там має велику підтримку людей", – сказала Юлія Володимирівна.

 

Сам Олег Ляшко вже подякував Тимошенко у соцмережах.

 

Нещодавно народний депутат Юлія Тимошенко та колишній нардеп-"радикал" Олег Ляшко провели зустріч в одному з ресторанів у центрі Києва – папараці зазнимкували їх при столику на повітрі.

 

У Юлії Тимошенко та Олега Ляшка строката історія співпраці. БЮТ підтримував Ляшка ще з 2002 року, втім, згодом вийшов із фракції "Батьківщина" й започаткував власну партію. У 2016 році Ляшко назвав Тимошенко "московською зозулею", закидаючи їй плани із захоплення влади.

 

Вибори у 208-му окрузі проводять через смерть народного депутата Валерія Давиденко (попередня версія – самогубство).

 

15.06.2020

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