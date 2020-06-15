Міністерство освіти вважає неприпустимим скасовувати ЗНО.

Міністерство освіти та науки назвало неприпустимою ідею скасувати цього року зовнішноє незалежне оцінювання під претекстом боротьби з коронавірусною пандемією. Міносвіти запевнило, що воно цілковито готове до проведення безпечного тестування.

Про це заявила в.о. міністра Любомира Мандзій.

“Скасування ЗНО є неприпустимим. ЗНО – це запорука справедливого і об’єктивного оцінювання, а також чесного і прозорого вступу. Багато зусиль під час підготовки до ЗНО доклали не лише учні, а й їхні батьки та вчителі. Інші способи оцінювання – як-от середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту – не можна вважати об’єктивним, оскільки кожна школа має власну шкалу оцінювання. Крім того, наразі виші готові приймати заяви вступників саме на основі ЗНО. Альтернативний механізм для проведення вступної кампанії створити неможливо. Тому скасування ЗНО ставить під загрозу майбутнє вступу-2020”, – наголосила пані Мандзій.

В.о. міністра запевнила, що МОН і всі підрозділи центру оцінювання якості освіти готові проводити ЗНО "в безпечних умовах згідно з рекомендаціями головного державного санітарного лікаря та гнучко реагують на дані від МОЗ щодо епідеміологічної ситуації". "Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків. До пунктів тестування засоби захисту доставляють ОДА, які отримали їх від партнерів. Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом”, – ґарантувала Мандзій.

Міносвіти повідомило, що під час зовнішнього незалежного оцінювання планується здійнювати перевірку на наявність симптомів хвороби, всі учасники мусять мати маски або респіратори. Державні служби контролюватиуть епідеміологічні вимоги: відстань між учасниками не менше 1,2 м, наявність антисептиків, дезінфекція приміщень, організована утилізація використаних масок тощо. Діятимуть заходи для уникнення скупчень людей: більше часу для входу, проміжки часу для входу різних учасників, правильна організація черг із дистанцією.

МОН також наголошує на тому, що учасники тестування не належать до вікової групи ризику: лише 1,2% серед усіх хворих на COVID-19 є підлітками підлітки, "тобто ризики зараження мізерні". "Водночас, без ЗНО вступ до вишів може стати більш небезпечним з епідеміологічної точки зору, оскільки передбачає великі скупчення людей і складність у дотриманні соціальної дистанції у чергах, під час іспитів", – переконує Міносвіти.

Найгіршим же у спробах скасувати тестування, з точки зору освітнього відомства, є те, що відтак може повернутися нерівний доступ до вищої освіти, "який залежить від статків родини вступника або наявності зв’язків”.

"Пункти проведення тестування забезпечені медичними масками, термометрами, антисептиками та захистом для медиків. До пунктів тестування засоби захисту доставляють ОДА, які отримали їх від партнерів. Готовність пунктів тестування контролює Держпродспоживслужба згідно зі спеціальним чеклістом”, – ґарантувала Мандзій.

У понеділок на ранковому брифінґу головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що розпорядок ЗНО можуть змінити.

"Сьогоднішня епідситуація дозволяє нам провести ЗНО, що передбачене на 25 червня. У той же час, розуміючи тенденції, і що ми працюємо у режимі пом’якшення карантинних заходів, бачимо зростання кількості хворих - сьогодні комісія розглянула два показники. Їхня оцінка напередодні буде свідчити, чи буде можливість проведення ЗНО у запропоновані терміни чи потрібно буде переглянути, якщо не дозволить епідситуація", – сказав Ляшко.

У понеділок в Україні мало відбутися пробне ЗНО. У п'ятницю ввечері Кабінет Міністрів вирішив скасувати запланований захід через епідеміологічні ризики. Український незалежний центр оцінювання якості освіти закликав учасників пройти тести онлайн.