Майже інтимно і традиційно по-дурному

Президент наговорив купу арештантів, продемонструвавши, що стадію «відосіків» він вже подолав, і подався на самоізоляцію. Але якби ж то була найоригінальніша новина. Огляд подій тижня в Україні

Довколафінансове тижня

«Сьогодні (12 червня - Z) Україна отримала перший транш від МВФ у розмірі $2,1 млрд. Ці кошти підуть напряму в бюджет, щоб Уряд продовжив ефективно долати наслідки коронакризи. Домовленості з Міжнародним валютним фондом — це спільна робота команди Уряду, Офісу Президента, Верховної Ради та Національного банку», - тішився у соціальній мережі прем’єр-міністр Шмигаль. Паралельно злостивці пригадували високопоставленому чиновнику, що на боротьбу з коронавірусом вже пішло 30 мільярдів гривень (майже половина з виділених з бюджету коштів), але зараза (то не про прем’єра) досі чується цілком добре.

Більш агресивно налаштовані до чинної влади громадяни лаялися на предмет цілком адекватної ідіоми «гроші люблять тишу». Насправді в часі перемовин із МВФ з української сторони старалися не робити надто голосних вибриків, але, коли фінансисти таки надумалися дати фінансування, наших поперло. «Вистрілило» відразу з кількох дул.

Шарпання Порошенка в ДБР вже нікого не дивують. Натомість активізували «справу Стерненка», який, захищаючи себе вбив того, хто хотів вбити його, і над цією оказією має клопіт вся СБУ.

Десь в кулуарах Верховної Ради почали голосно шепотіти про зміну керівництва Національного банку.

А максимальний резонанс мав обшук в хаті такого собі екс-міністра інфраструктури Омеляна, в яку приїхали люди з автоматами о пів на сьому ранку. Приїхали, як потім з’ясувалося, власне до хати, а не до громадян, які там проживають, бо до самого наймача будівлі питань не було, а поговорити хотіли з тим, хто володів нерухомістю чотири роки тому.

Колись в правоохоронних органах з’являться медіуми і спеціалісти спіритичних сеансів. МВФ тоді даватиме гроші вагонами і не вимагатиме повернення. Просто, аби до них не приходили ні світ, ні зоря хлопці з автоматами.

А транш у згаданому розмірі в Україну зайшов. Всім приємно.





Хабар тижня

Не можна сказати, що найвідоміші борці з корупцією Назар Холодницький і Артем Ситник є великими друзями. Вони не щодня обмінюються SMS-повідомленнями і не вітають один одного в день батька, але тепер вони трохи подружилися і дали спільний брифінг з приводу шестимільйонного надбання для бюджету країни.

За словами шефа НАБУ Артема Ситника вищеозначених громадян планували підкупити вищеозначеною сумою за закриття справи проти міністра екології та природних ресурсів України Злочевського, який опікувався в часи Януковича тим про що голосить зараз Грета Тунберг.

У справі фігурували важкі для сприйняття людського мозку словосполучення «стабілізаційний кредит», «Дежавна податкова служба» і «Сергій Курченко». Купа паперів зелено-сірого кольору сприймалася гарніше.

Треба бути тяжко хворим ідіотом, аби нести таку кількість готівки замість того, аби зателефонувати і повідомити, що в пана Назара чи в добродія Артема відкритий рахунок за номером таким-то і там вони можуть отримати гарний профіт. Лайфхак для корупціонерів надається безкоштовно, користуватися можна без відрахування відсотків. Якщо Холодницький і Ситник через якийсь час розкажуть, що в них з’явилися невідомі для них рахунки з грубими грошима (може навіть біткоїни) ніхто не здивується.

Одкровення тижня

Якби Володимир Зеленський був менш мужнім президентом, то після найсвіжішого виступу свого колишнього найближчого друга Андрія Богдана згриз би подушку в самоізоляції. Відверті висловлювання Андрія Йосиповича надихають до цього. Його (Богдана) фрази до колишнього сюзерена «що стосується позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє ім'я не буде мати відношення до хаосу, у який Ви кидаєте країну» і «Мені щиро шкода, що наші мрії про країну щасливих людей, де немає корупції, Ви проміняли на теплу ванну для себе й дешеві примхи непрофесійних і самозакоханих людей, які Вами маніпулюють» будуть викарбувані в бронзі з мармуром.

Проте цікавіше буде почути, що свого часу скаже Андрій Борисович Єрмак. Цей чоловік має також гарний язик і є підозра, що колись «теплою ванною» він не обмежиться.

Складання тижня

Святослав Вакарчук не обдурив своїх прихильників. В часи Ющенка він проблукав між парламентських колон рік, а тепер справився зі взятим на себе завданням швидше. Співак взяв на себе ношу занести у владу нових людей, заніс їх і повернувся назад.

Хтось казатиме, що Вакарчук зрадив своїх виборців рішенням скласти мандат, інші глузуватимуть про стабільність непередбачуваності митця, гарні люди казатимуть, що хлопець зробив все правильно, бо… Бо так. Всі будуть праві. Смішно буде, коли Вакарчук знову повернеться в політику з полум’яними гаслами і за нього знову проголосують. А потім він знову зробить те, до чого вже звик.