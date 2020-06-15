Чільний фінансист "Слуги народу" вважає, що МВФ втрутився в суверенітет України.

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що вимога меморандуму між Україною та Міжнародним валютним фондом щодо жорсткого виконання рівня інфляції може трактуватися як втручання в суверенітет країни.

Про це повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна".

"Вони тарґетують інфляцію в меморандумі на рівні 5% плюс-мінус 1%. І при цьому дуже жорстко прописують свої повноваження з контролю за інфляцією. Мені здається, в цьому є певне втручання в національний суверенітет", – сказав Гетманцев.

На думку нардепа, утримання інфляції на низькому рівні не сприятиме підтримці економіки України.

"Інфляція в низькому розмірі – це добре для виконання наших зобов'язань перед міжнародними партнерами, для кредитних наших зобов'язань, для країни, яка перебуває в нормальному економічному розвитку. Але якщо нам потрібен ривок, підтримка економіки, то тут вимоги до інфляційних очікувань мають бути м'якшими", – сказав Гетманцев.

Нардеп також розкритикував вимоги меморандуму щодо судової реформи та реформи правоохоронних органів.

"МВФ схиляється до мікроменеджменту – в тексті меморандуму МВФ прописує, яким чином Вища рада правосуддя працюватиме, як визначатимуть членів ради", – критикує "слуга народу".

Він також додав, що цей меморандум із МВФ є "набагато кращий, ніж усі попередні".

"Водночас у меморандумі є речі, які тривожать... Ми у ВР вважаємо, що шлях підтримки національного виробника, так званий економічний націоналізм, – це єдиний шлях подальшого розвитку України, єдиний корисний для неї шлях. А в меморандумі ми бачимо фіскальну консолідацію вже з 2021 року, вимоги не розширювати пільги, не обмежувати гарантії держави за кредитами", – сказав Гетманцев.