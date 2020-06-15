ЄУ починає відкривати внутрішні кордони.

Водночас послаблюють й інші карантинні обмеження в європейських державах.

 

 

Багато країн-членів Європейської Унії у ніч на понеділок, 15 червня, відкрили свої внутрішні кордони для громадян з країн ЄУ. Також це стосується держав, які входять в Шенґенську зону, але які не є членами Євроунії: Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Про це повідомив телеканал ARD.

 

Режим закритих кордонів був обумовлений поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 . Він діяв з середини березня цього року. 

 

Щоправда, деякі країни зразу ж оголосили певні застереження. Якщо, приміром, Іспанія чи Австрія заявили про намір стати відкритими для всіх країн ЄУ, Шенґенської зони та Великої Британії, то Греція заявляє, що наразі не пускатиме до себе гостей з країн з високим рівнем поширення інфекції, а передовсім – з Великої Британії. Німеччина поки що обмежила в'їзд для громадян країн, де ще залишається висока інфікованість чи котрі не відкрили власних кордонів, наприклад, Швеція, Фінляндія, Іспанія й Норвегія. Зокрема, фіни мають намір відкрити свої кордони для інших країн ЄУ щойно з 14 липня.

 

Франція хоч і відкрила кордони зі сусідніми державами, які входять в ЄУ,  однак мандрівники з Іспанії і Великої Британії повинні будуть самоізолюватись на 14 днів, згідно з двосторонніми угодами Франції з Лондоном і Мадридом про взаємне застосуванні обмежувальних заходів.

 

Президент Франції Емманюель Макрон у 20-хвилинному телезверненні до нації з Єлисейського палацу привітав «першу перемогу над вірусом» і пообіцяв взяти уроки з економічної та санітарної кризи. Макрон оголосив, що вся територія континентальної Франції відтепер перебуває в «зеленій зоні». Раніше були відкриті всі реґіони, окрім столичного. Тепер відкривається і Париж. Про це повідомив телеканал Euronews.

 

МЗС Німеччини з 15 червня скасувало чинні в зв'язку з пандемією наполегливі рекомендації відмовитися від поїздок за кордон. Застереження від подорожей скасовано для держав, які входять в Шенґенську зону, і для Великої Британії. Ще для понад 160 держав таке застереження пролонґоване до кінця серпня.

 

 

Зовнішні кордони Європейська Унія планує відкрити з першого липня. Утім до країн-членів ЄУ буде дозволено в’їжджати громадянам лише тих держав, де вдалося взяти епідемію під контроль.

15.06.2020

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