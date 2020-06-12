На Тернопіллі помер художник Ніл Зварунчик.

 

Сьогодні вночі на 76-му році життя відійшов у вічність майстер народних художніх промислів, відомий художник із Кременеччини, засновник та учасник мистецького гурту «Гладущик» Ніл Григорович Зварунчик. Про це повідомили на сайті Кременецької міської ради.

 

Фото: terminovo.te.ua

 

«У Кременці та далеко за межами Ніла Зварунчика знали не лише як митця, а й як щиру, товариську, веселу людину. Розділяємо тугу та біль втрати із родиною, друзями та колегами по творчому цеху. Щиро співчуваємо втраті. Нехай Господь прийме душу Ніла Григоровича у свої лагідні обійми», – йдеться на сайті міськради.

 

Художник вів активне творче життя. Ніл Зварунчик є автором скульптур міського парку у Кременці, меморіальних таблиць, оформив музей у школі села Вілія Шумського району. Організатор п’яти персональних виставок. Займався реставрацією пам’ятника Богдану Хмельницькому та його встановленням. Брав активну участь в оформленні міста до святкових та ювілейних днів. 25 липня 2005 року Міністерством культури і мистецтва України нагороджений почесною відзнакою за досягнення в розвитку культури і мистецтва.

 

Останнім часом боровся з важким захворюванням і сьогодні вночі помер у Кременці у власній хаті, – повідомили у спільноті Типовий Кременець.

 

Персональна виставка “Мелодійний Кременець” Ніла Зварунчика до 75-річчя від дня народження. Фото: kremenets.city

 

Для довідки:

 

Ніл Григорович Зварунчик народився 10 серпня 1944 року в с. Млинівці Кременецького району. Навчався в Буданівському СПТУ за спеціальністю механік-комбайнер.

 

З 1967 до 1971 року навчався у Вижницькому училищі прикладного мистецтва. Після його закінчення працював на Козівській фабриці госптоварів, де розробляв взірці сувенірів, а з 1971 року – викладач Кременецького педагогічного училища.

 

1981-го перейшов у Кременецьку художню майстерню художником-оформлювачем. Неодноразово брав участь у районних, обласних, республіканських і міжнародних (Польща, Болгарія, Чехія, Росія, Москва, Санкт-Петербург) виставках.

 

Працюючи старшим художником у художній майстерні, Ніл Григорович одночасно навчав дітей у художній студії районного будинку культури.

 

Працював у таких видах декоративно-ужиткового мистецтва, як різьблення по дереву, гончарство, в жанрах образотворчого мистецтва: скульптура, графіка та живопис.

 

«Старий Кременець» (1980). Фото: esu.com.ua

 

Лауреат міжнародного конкурсу «Сувенір другу» (1979 р.), присвяченого 30-річчю Всесвітнього руху прихильників миру. Нагороджений медаллю народної творчості, грамотами, дипломами.

 

З 1989 по 2010 рік брав участь у міжнародних пленерах «Польща-Україна». 1995 року заснував і очолив гурт «Гладущик», з яким брав участь у виставках: Почаїв, Кременець, Рівне, Луцьк, Тернопіль, обласних музеях, Національній спілці художників України.

 

«Квінтет» (1985). Фото: esu.com.ua

 

2002 року отримав атестацію як «народний майстер живопису».

 

До складу «Гладущика» входило семеро кременецьких митців: Ніл Зварунчик, Валентин Величко, Володимир Прохоров, Олександр Пташкін, Богдан Романюк, Володимир Стецюк і Жанна Тріщук. Лейтмотивом їхніх робіт є оспівування краси Кременця та його околиць. Живописці були учасниками міжнародного пленеру в Польщі (2004). Мали спільні виставки (2004, 2009 ) з мистецьким гуртом «Палітра» у Тернопільському обласному художньому музеї.

 

Персональні виставки: до 200-річчя Кременецького ботанічного саду, до 200-річчя Юліуша Словацького, 60 акварелей (2009), музей Ю. Словацького. 2009 року був запрошений на відкриття музею в Перемишль (Польща), де подарував свою роботу «Місто Кременець» (олія).

 

Картини художника відомі чи не в усьому світі. Його роботи є у приватних колекціях Києва, Львова, Сімферополя, Варшави, Ряшева, Кракова, Катовіце, Москви, Вологди, Оренбурга, а також у Канаді, Австралії, Аргентині, Ізраїлі, Італії, Монголії, Кореї, Ірландії.

 

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