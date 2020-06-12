На Тернопіллі помер художник Ніл Зварунчик.

Сьогодні вночі на 76-му році життя відійшов у вічність майстер народних художніх промислів, відомий художник із Кременеччини, засновник та учасник мистецького гурту «Гладущик» Ніл Григорович Зварунчик. Про це повідомили на сайті Кременецької міської ради.

Фото: terminovo.te.ua

«У Кременці та далеко за межами Ніла Зварунчика знали не лише як митця, а й як щиру, товариську, веселу людину. Розділяємо тугу та біль втрати із родиною, друзями та колегами по творчому цеху. Щиро співчуваємо втраті. Нехай Господь прийме душу Ніла Григоровича у свої лагідні обійми», – йдеться на сайті міськради.

Художник вів активне творче життя. Ніл Зварунчик є автором скульптур міського парку у Кременці, меморіальних таблиць, оформив музей у школі села Вілія Шумського району. Організатор п’яти персональних виставок. Займався реставрацією пам’ятника Богдану Хмельницькому та його встановленням. Брав активну участь в оформленні міста до святкових та ювілейних днів. 25 липня 2005 року Міністерством культури і мистецтва України нагороджений почесною відзнакою за досягнення в розвитку культури і мистецтва.

Останнім часом боровся з важким захворюванням і сьогодні вночі помер у Кременці у власній хаті, – повідомили у спільноті Типовий Кременець.

Персональна виставка “Мелодійний Кременець” Ніла Зварунчика до 75-річчя від дня народження. Фото: kremenets.city