Єрмак зустрівся в Мінську з росіянами із тристоронньої групи.

 

Українська делеґація в межах робочого візиту до Білорусі зустрілася з російською стороною Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Співрозмовники вирішили побачитися "з метою обговорення підвищення ефективності роботи групи". 

 

 

Зустріч відбулася в межах виконання домовленостей лідерів "Нормандського формату", зазначає Офіс Президента. Офіційний Київ вважає її продовженням серії зустрічей української делеґації: 2 березня учасники переговорів їздили до Берліна, а 12 червня вирушили в Париж.

 

Як випливає із повідомлення на сайті Президента, до складу делеґації ввійшли, зокрема, віцепрем'єр-міністр Олексій Резніков і міністр оборони Андрій Таран.

 

Напередодні ж учасники переговорів спілкувалися у форматі Тристоронньої контактної групи. Розмова була заочною й відбувалася шляхом відеоконференції. 

 

Голова російської делеґації Боріс Ґрізлов після засідання ТКГ звинуватив Україну в зволіканні з виконанням "мінських домовленостей", а також критично відгукнувся про зміну кола учасників переговорів, до котрого Україна включила переселенців із Донбасу, зокрема журналістів Дениса Казанського та Сергія Гармаша. Зі слів Ґрізлова, офіційний Київ фактично виходить із "Мінська".

 

У п'ятницю до Парижа вирушили міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, міністр оборони Андрій Таран, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, заступник керівника ОП Ігор Жовква та радник Президента Руслан Демченко. Запланована його зустріч із зовнішньополітичним радником президента Франції Емманюелем Бонном, який представляє Францію на переговорах радників лідерів країн – учасниць "Нормандського формату".

 

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