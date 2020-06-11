Росія звинуватила Україну у виході з "мінського процесу".

 

Представник Росії у Тристоронній контактній групі Боріс Ґрізлов заявив, що трактує переговорну позицію України як відмову обговорювати політичну частину "мінського пакета" із представниками рухів "ДНР" і "ЛНР" і вважає, що Київ фактично вийшов із "мінського процесу".

 

Про це Ґрізлов сказав у коментарі журналістам, передає російський "Інтерфакс".

 

 

"Київ відмовляється обговорювати політичні питання відповідно до пунктів 11, 12 "Комплексу заходів із виконання "мінських угод", із представниками Донецька, Луганська – і збирається обговорювати їх із колишніми жителями Донбасу, які зараз проживають на території України. Київ вирішив вести переговори з людьми, яких сам і призначив. Така позиція фактично означає вихід України з "мінського процесу", – поскаржився Ґрізлов.

 

Росіянин також звинуватив владу України в саботажі процесу обміну полоненими на Донбасі. Крім того, представник РФ потрактував як провокацію відкриття Києвом пунктів пропуску на Донбасі.

 

"Ми бачимо, що київська влада продовжує курс на загострення ситуації в Донбасі. Україна навмисно зриває процес обміну утримуваних осіб, відмовляється від своїх зобов'язань не переслідувати осіб, які пройшли процедуру обміну... Рішення про припинення вогню Києвом не прийнято. Щодо нових ділянок розведення київська сторона робить лише декларації, при цьому відмовляється обговорювати конкретні координати – це лише імітація роботи, а не виконання рішень", – сказав Ґрізлов.

 

Нагадаємо, 10 червня до участі в засіданні Тристоронньої контактної групи Україна вперше долучила переселенців із окупованого Донбасу: від Донеччини – журналістів Дениса Казанського і Сергія Гармаша, від Луганщини – голову Міжнародної громадської організації Вадима Горана й лікаря Костянтина Лібстера. Офіс Президента України заявив, що запрошені українською стороною до ТКГ представники окремих районів Донецької та Луганської області (ОРДЛО) братимуть участь у засіданнях на постійній основі у якості радників української делегації.

 

11.06.2020

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