Посадовців «Львівської залізниці» підозрюють у купівлі вживаних запчастин у Росії.

 

Посадовці Регіональної філії «Львівська залізниця» допустили мільйонні зловживання під час проведення закупівель запчастин для рухомого складу. Це задокументувала Служба безпеки України, – повідомили в УСБУ у Львівській області.

 

Фото: facebook.com/SBULviv

 

Як зʼясували оперативники спецслужби, посадовці філії «домовилися» з комерсантами про закупівлю необхідних залізниці запчастин на суму понад 3,7 мільйона гривень. За даними слідства, підрядники замість нових деталей постачали вживану продукцію, яку ввозили з Росії. Кошти, отримані від держпідприємства, зловмисники переводили на рахунки комерційних структур з ознаками фіктивності, щоб вивести їх у «тінь».

 

Фото: facebook.com/SBULviv

 

Під час проведення санкціонованих обшуків у підрозділах Укрзалізниці правоохоронці вилучили вживані запчастини до рухомого складу та фінансово-господарську документацію, яка підтверджує здійснення оборудок.

 

Розпочато кримінальне провадження за ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії. Слідчі перевіряють причетність до протиправної діяльності керівників усіх ланок Регіональної філії Укрзалізниці.

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