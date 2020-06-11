Богдан закинув Зеленському, що той перетворив владу на "посміховисько".

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан звинуватив Володимира Зеленського в примноженні хаосу в Україні та перетворенні влади на посміховисько.

Про це Богдан написав на своїй сторінці у Facebook, коментуючи свіже інтерв'ю Зеленського, в котрому той розповідав про сварку з колишнім соратником.

Богдан пише, що "правила ділової етики не дозволяють порядним людям коментувати період спільної діяльності, навіть у випадку, коли ці люди розійшлись". "Звичайно, це правило в Україні досить часто порушується, і я як адвокат, в тому числі і Ваш, можу розповісти і розповідав Вам сотні історій, чим це закінчувалось. Ніколи нічого хорошого", – заінтриґував Андрій Богдан.

Колишній керівник ОП зазначив, що він є носієм знань "дуже чутливих для Вас і для країни". "Але, повірте, я залишусь порядною людиною", – заінтриґував іще більше він.

Андрій Богдан не згоден з інтерпретацією Зеленським відставки керівника ОП.

"Щодо позбавлення мене влади – так, я Вам вдячний, тому що моє Ім’я не буде мати відношення до хаосу, в який Ви кидаєте країну... Ми з Вами і командою сконцентрували демократичним шляхом абсолютну владу у країні, яку Ви за чотири місяці перетворили у посміховисько", – відрубав Богдан.

Колишній керівник ОП висловив жаль, що Зеленський проміняв професіоналів "на теплу ванну для себе і дешеві забаганки непрофесійних і самозакоханих людей".

Президент України Володимир Зеленський розповів у свіжому інтерв'ю "Українській правді", що він припинив спілкування з Андрієм Богданом, хоча раніше довіряв йому настільки, що планував вручити портфель генерального прокурора. Зеленський вважає, що влада зіпсувала Богдана.

"Мені здається, що влада для нього не корисна, для його особистості… Вона його сильно змінює. У нього є нормальні риси, професійні риси. І те, що я побачив, – на жаль, він цього не бачив. З владою треба впоратись, треба не змінюватися як людина. Треба залишитися людиною і поважати інших – як зсередини команди, так і зовні. Не треба показувати свою владу там, де це неправильно", – сказав Зеленський.

"Мені не подобаються конфлікти всередині команди, мені не подобається демонстрація влади", – додав Президент.