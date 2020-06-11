Повалені дерева, затоплені вулиці й обірвані електромережі: над Львовом пронеслася гроза (фото, доповнено).

 

Сьогодні по обіді над Львовом пронеслася гроза. Унаслідок зливи підтопило вулиці, а на «гарячу лінію» масово надходять повідомлення про повалені дерева в різних районах міста.

 

Вулиця Мазепи, дерево впало у внутрішній двір. Фото: Julia Fitsala‎/facebook.com/groups/hotline.lviv

 

На вулиці Повітряній у мікрорайоні Левандівка вітер зламав дерево, яке впало на дорогу й перекрило рух транспорту. Також на дорогу впало дерево на вулиці Липківского. Про повалені дерева повідомляють мешканці вулиць Хмельницького, Гетьмана Мазепи.

 

Вулиця Повітряна. Фото: Alisa Levandovski‎ (спільнота Львів на карантині 2020)

 

Також львівʼяни у соцмережах пишуть про підтоплені вулиці в різних районах міста. Зокрема, затоплено дороги між Науковою і Пулюя, на Сахарова, Стуса, Виговського та інші.

 


Як повідомив Олександр Одинець, директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР, усі звернення, які надходять, фіксують і відразу ж беруть в роботу. Працюють районні відділи комунального господарства і ШРП районів.

 

 

Вулиця Стуса. Фото: Yulia Dubovyk/facebook.com/groups/hotline.lviv

 

У мерії збирають штаб для ліквідації наслідків негоди. Зараз керівники районів і заступниця мера з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк об'їжджатимуть місто, щоби отримати об'єктивну оперативну інформацію про завдані збитки, – додали у пресслужбі ЛМР.

 

За інформацією ЛКП «Львівелектротранс», через негоду не курсує весь електротранспорт міста. Також диспетчерська служба підприємства фіксує пошкодження на трамвайних і тролейбусних мережах. На місця пошкоджень виїхали ремонтні бригади.

 

Станом на 19.30, за фінформацією ЛМР, у  місті зафіксовано такі збитки:

 

Через сильний вітер та буревій повалено 34 дерева, з них 5 упали на автомобілі: на вул Парковій, Листопадового Чину, Райніса, Мазепи, Чернігівській.

 

Виявлено 9 локацій підтоплень, але вода вже сходить: вул. Джерельна, Саксаганського, Стуса, Менцинського, пр. Чорновола, Торф`яна, Костя Левицького, Зелена, Личаківська, пр. Червоної Калини, Батальна.

 

За 3 адресами пошкоджені лінії ЛКП «Львівелектротранс» — вул. Винниченка, 18, Коновальця, 70, Б. Хмельницького, 40. За 10 адресами пошкоджені лінії ЛКП «Львівсвітло»: вул. Б. Хмельницького, Стрийська, 88, Старознесенська, Городинська, Рєпіна, Мазепи.

 

Зафіксовано протікання дахів за 21 адресою, з них: 11 — у Франківському районі, 5 — у Залізничному, 5 — у Сихівському районі. 

 

Негода вирувала не лише у Львові, а й в області. Так, у Трускавці в готель "Red stone" влучила блискавка, що спричинило пожежу, – повідомляє сайт 03247.com.uа.

 

Як поінформували в Головному управління ДСНС України у Львівській області, повідомлення про пожежу вони отримали о 15:50. Займання сталося на вул. Бориславська. До місця події виїхали працівники 7-ї державної пожежно-рятувальної частини Трускавця, 5-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Дрогобич та 6-ї державної пожежно-рятувальної частини м. Борислав. О 16:24 пожежу локалізували, а о 16:31 повністю ліквідували. Вогнем знищено дах на площі 90 кв. м і пошкоджено перекриття на площі 50 кв.м.

 

Фото: ГУ ДСНС у ЛЬвівській області

 

Грози та зливи з градом сьогодні вирували й на Івано-Франківщині. Учасники fb-спільноти «Наше Прикарпаття» поширюють світлини та відео граду, який випав у Тисменицькому районі й у Богородчанах.

 

Град у селі Клубівці Тисменицького району. Фото: facebook.com/NashePrykarpattia

 

Про сильний град повідомляють у соцмережах і мешканці Калуського району. В Калуші навіть зафіксували на відео невеликий смерч.

 

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що сильних злив у місті можна чекати до кінця доби 11 червня.

 

11.06.2020

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