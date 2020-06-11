Інструкторів ЗНО на Тернопіллі протестують на коронавірус.

 

Інструкторів, які працюватимуть на пунктах здачі ЗНО в Тернопільській області, обовʼязково протестують на коронавірус. Відповідне рішення ухвалила на позачерговому засіданні регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській облдержадміністрації.

 

 

Інформацію про це підтвердила в програмі «Сніданок з 1+1» й виконувачка обовʼязків міністра освіти Любомира Мандзій.

 

За її словами, напередодні вона розмовляла з головою Тернопільської ОДА, який і повідомив про таке рішення комісії з питань ТЕБ і НС.

 

«Учора я говорила з головою Тернопільської ОДА. Вони на комісії ТЕБ і НС прийняли рішення, що протестують ПЛР тестами всіх працівників, які долучені до організації ДПА у формі ЗНО, – сказала Любомира Мандзій. – Голова облдержадміністрації також сказав, що є можливість, якщо буде потреба, протестувати навіть усіх учнів, щоби бути впевненими в безпечності проведення ЗНО».

 

 

Любомира Мандзій додала, що озвучить цю ідею під час розмови з прем'єром і, можливо, в інших областях переймуть досвід Тернополя, щоби зробити процес складання ЗНО безпечним.


Додамо, що на позачерговому засіданні обласної комісії з питань ТЕБ і НС вирішили послабити карантинні обмеження в Шумському районі Тернопілля. Водночас місцевим комісіям ТЕБ НС рекомендували посилити карантинні заходи у місті Тернопіль, Тернопільському, Збаразькому та Кременецькому районах, де останніми днями зросла кількість виявлених випадків COVID-19.

 

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