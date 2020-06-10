«Едем Резорт» заявив, що землю й водойму у Стрілках повернуть державі.



Земельну ділянку, що її придбало в селі Стрілки Перемишлянського району за понад 7 млн грн ТзОВ «Узлісся», повернуть у власність держави. Про це йдеться в заяві, розміщеній на fb-сторінці відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & Spa.

Фото: facebook.com/EdemResortSpa

«ТзОВ "Узлісся" в 2019 р. придбало земельну ділянку в с. Стрілки Перемишлянського р-ну, Львівської області, за яку оплатили суму в розмірі 7 мільйонів 231 071 тисяч гривень до державного бюджету України. Згодом підприємством було проведено інвентаризацію, в ході якої виявлено помилку, що була допущена службовцями Державного водного агентства.

В результаті, з метою дотримання законодавчо встановлених норм та недопущення жодних порушень зі сторони підприємства, ми прийняли рішення виправити вказану помилку.

Земельна ділянка під водним дзеркалом та водне дзеркало повернеться у власність держави, а ТзОВ "Узлісся" повертається до договірних відносин», – зазначено в заяві.

В «Едем Резорт» додали, що надалі товариство «ініціюватиме набуття права власності на земельні ділянки, аналізуючи кожен крок, щоб не допустити таких ситуацій у майбутньому».

Нагадаємо, згадана земельна ділянка стала приводом до оголошення підозри ексочільникові ЛОДА. Як повідомила вчора прокурорка Львівщини Ірина Діденко, його звинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (понад 7 млн збитків).

За версією слідства, торік посадовець видав розпорядження, яким передав у власність ТзОВ «Узлісся» земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населеного пункту с. Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівщини для будівництва й обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн.

Фото: facebook.com/SBULviv

Пані Діденко додала, що на цій ділянці розміщується проточне озеро площею понад 9 гектарів і прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності. Й зазначила, що прокуратура готує позов до суду щодо повернення землі й озера у власність держави.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ «Узлісся» є колишній народний депутат та основний фінансист ВО «Свобода» Ігор Кривецький. Йому ж належить відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa.