На Львівщині суд арештував чотири ділянки, подаровані відомим спортсменам.

Пустомитівський районний суд Львівської області розглядає позов про скасування розпоряджень Львівської облдержадміністрації та скасування державної реєстрації на чотири земельні ділянки, які у 2019 році тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський виділив у власність чотирьом відомим спортсменам. Виявилося, що на сьогодні вони перебувають у власності інших осіб. Про це повідомили «Наші гроші. Львів».

Відповідно до ухвали Пустомитівського райсуду від 8 липня, йдеться про земельні ділянки площею по 0,1 га в селі Горішній, неподалік Вулецького лісу на Сихові.

Їх у жовтні 2019 року тодішній голова Львівської ОДА Маркіян Мальський передав у власність шахісткам Марії та Анні Музичук, боксерові Андрію Котельнику та тренерові з боксу Дмитрові Сосновському за досягнення у професійному спорті. Відповідні розпорядження голови ЛОДА були оприлюднені на офіційному сайті облдержадміністрації.

«Львівська ОДА має за честь презентувати чемпіонам світового рівня земельні ділянки для дачного будівництва», – зазначала з цього приводу у коментарі газеті «Високий замок» т. в. о. директора департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Оксана Ткачук.

Ділянки були призначені для індивідуального дачного будівництва, і в 2019 році спортсмени-отримувачі зареєстрували право власності на них. Проте у 2021-му до суду звернулися особи, які заявили що близько 40 років вже користуються цими землями. А право власності отримали за рішеннями сільської ради села Пасіки-Зубрицькі. Одна з ділянок була віддана в приватну власність ще у 1996 році, інші у 2007 та 2010 роках.

Щоправда, позивачі лише зараз вирішили завершити оформлення права власності з присвоєнням кадастрових номерів. У позовній заяві позивачі наголосили, що спортсмени жодного відношення до ділянок не мають та ніколи ними не користувалися. Тепер вони вимагають забезпечення позову, поки буде розглядатися ця справа.

Суд підтримав вимогу та наклав арешт на чотири ділянки, виділені розпорядженнями ЛОДА для львівських спортсменів, розгляд справи ще триватиме.

Фото loda.gov.ua, segodnya.ua, lviv.nashigroshi.org