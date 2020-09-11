На Львівщині заміна обласного прокурора.

Прокуратуру Львівщини очолив 35-річний Антон Войтенко, який до цього обіймав посаду прокурора Рівненської області, повідомили у пресслужбі відомства.

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«Керівником прокуратури Львівщини Антона Войтенка призначено наказом Офісу Генерального прокурора з 11 вересня 2020 року строком на 5 років», - зазначено у повідомленні.



На посаді прокурора Рівненської області Антон Войтенко працював із січня 2020 року. До цього він працював на різних посадах у військовій прокуратурі Центрального регіону України.



Як зазначено у біографічній довідці Антона Войтенка, він народився 22 жовтня 1984 року в м. Умань Черкаської області. Здобув юридичну освіту у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого. В органах прокуратури працює з 2007 року.

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Попередня очільниця прокуратури Львівщини 34-річна Ірина Діденко напередодні, 10 вересня, повідомила, що припиняє повноваження на посаді. Причину свого звільнення вона не пояснила.

Ірина Діденко очолювала прокуратуру Львівської області з жовтня 2019 року. За час її роботи прокуратура викрила низку гучних злочинів.



Ірина Діденко є уродженкою м. Немирів на Вінничині. Кандидатка юридичних наук. Працювала на різних посадаї в органах прокуратури Вінницької та Івано-Франківської областей, а також у ГПУ.