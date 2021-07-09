ДБР викрило незаконну приватизацію 120 га землі на Івано-Франківщині.

Працівники Територіального управління ДБР Львова викрили злочинні схеми посадовців Держгеокадастру в Івано-Франківській області, через які було незаконно приватизовано понад 120 га землі, повідомила пресслужба ДБР.

Встановлено, що посадовці Держгеокадастру у змові з керівниками приватних проєктних організацій протягом 2019–2021 років приймали незаконні рішення щодо виділення та приватизації земельних ділянок поруч із населеними пунктами Бистриця, Поляниця, Микуличин, Хом’яківка, Стримба, Зелена та вздовж річки Бистриця Надвірнянська у Івано-Франківську.

Операції проводили без жодних погоджень із місцевою владою та суміжними користувачами. Під «приватизацію» потрапили навіть землі лісового та природно-заповідного фонду.

Зловмисники виділяли ділянки на підставних осіб, здебільшого із числа учасників АТО, а потім використовували землю на власний розсуд. За попередніми даними, за такою схемою було приватизовано понад 120 га землі, попередньо встановлена сума завданих збитків – більш ніж 100 мільйонів гривень.

Слідчі ДБР провели обшуки у службових приміщеннях Держгеокадастру, проєктних організаціях, а також у помешканнях фігурантів. Вилучено чернетки, комп’ютерну техніку, електронні носії інформації, що підтверджують злочинну діяльність.

Заплановано проведення експертиз, готуються повідомлення фігурантам про підозру у вчиненні злочину групою осіб, зловживанні владою, одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України).

Під час досудового розслідування перевіряється причетність працівників правоохоронних органів до прикриття злочинної схеми. Процесуальне керівництво у справі здійснює Львівська обласна прокуратура, оперативний супровід – Нацполіція.

Фото dbr.gov.ua