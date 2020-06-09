Ексголову ЛОДА підозрюють у службовій недбалості.

Колишнього голову Львівської ОДА підозрюють у службовому недбальстві, яке спричинило понад 7 мільйонів гривень збитків. Про це написала на своїй fb-сторінці прокурорка Львівської області Ірина Діденко.

«Підписала повідомлення про підозру ексочільнику ЛОДА. Звинувачення полягає у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (понад 7млн збитків)», – написала Діденко.

За версією слідства, торік посадовець видав розпорядження, яким передав у власність товариству земельну ділянку площею понад 15 га, розташовану за межами населеного пункту с. Стрілки на території Бібрської міської ради Перемишлянського району Львівщини для будівництва й обслуговування об’єктів рекреаційного призначення за ціною 7 231 071 грн.

Як уточнила пані Діденко, на цій ділянці насправді розміщується проточне озеро площею понад 9 гектарів і прибережна захисна смуга, які, відповідно до чинного законодавства, не підлягають відчуженню з державної власності.

«Водночас, готуємо позов до суду щодо повернення землі та озера у власність держави», – додала вона.

Служба безпеки України задокументувала протиправну схему відчуження земельної ділянки та водних об’єктів, розташованих в її межах, ексочільником Львівської облдержадміністрації.

"Оперативники Служби спільно з прокурорами та залученими експертами провели слідчі дії, зокрема огляд земельної ділянки і об’єкта водного фонду на території відпочинкового комплексу. За їх результатами ексочільнику адміністрації області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України", – повідомили також в УСБУ України у Львівській області.

Фото: facebook.com/SBULviv

Ні в прокуратурі, ні в СБУ не уточнили, про якого саме з колишніх голів Львівської облдержадміністрації йдеться. Проте серед світлин, які вона додала до повідомлення, є скріншот розпорядження Львівської ОДА про продаж ТзОВ "Узлісся" земельної ділянки площею 15,1563 га (кадастровий номер – 4623387200:02:000:0294, КВЦПЗ – 07.01). Цей документ є серед розпоряджень на сайті ЛОДА – за номером 844/0/5-19 від 7 серпня 2019 року й за підписом тодішнього очільника ЛОДА Маркіяна Мальського. Тож, вочевидь, йдеться про підозру саме йому (Мальський був головою ЛОДА з 5 липня до 26 грудня 2019 року).

Документ зі сторінки Ірини Діденко facebook.com/Didenko.Iryna

Серед документів ЛОДА можна також знайти розпорядження «Про затвердження проекту землекористування щодо відведення земельних ділянок із зміною цільового призначення» 269/0/5-19 від 29 березня 2019 року за підписом попередника Мальського, Олега Синютки (очолював ЛОДА з 26 грудня 2014 до 11 червня 2019 року). У цьому розпорядженні мовиться про зміну цільового призначення для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення земельної ділянки тієї самої площі й за тим самим кадастровим номером.

За інформацією сайту «Наші гроші», кінцевим бенефіціаром ТОВ «Узлісся» є колишній народний депутат та основний фінансист ВО «Свобода» Ігор Кривецький. На світлинах, які оприлюднила Ірина Діденко, – його відпочинковий комплекс Edem Resort Medical & Spa.

Edem Resort. Фото: facebook.com/Didenko.Iryna

«Наші гроші» повідомляли, що у вересні 2019 року товариство з обмеженою відповідальністю «Еко ферма Едем» офіційно стало власником 65,51 гектарів землі в селі Стрілки. На кадастровій карті це три ділянки, які призначені для ведення особистого селянського господарства. За даними Держгеокадастру, нормативно грошова оцінка трьох ділянок становить 353,12 тис. грн. Офіційною засновницею «Еко ферми Едем» донедавна була головна бухгалтерка відпочинкового комплексу Edem Resort Medical & SPA Галина Середницька. Але кількома місяцями раніше засновником фірми стало ТОВ «Узлісся».

Ділянки загальною площею 65,51 га поблизу Стрілок були утворені з паїв площею по 2 га, які сільська рада Стрілок надала учасникам АТО та місцевим мешканцям для ведення сільського господарства ще 2017 року. На початку 2019-го 29 таких ділянок об’єднали у три великі й передали у приватну власність. Серед власників менших ділянок були члени «Української спілки учасників АТО», засновники житлово-будівельних та обслуговуючих кооперативів «Патріот-1, -2, -3». Ще кілька ділянок сільська рада надавала місцевим мешканцям, які мають безпосередній стосунок до Edem Resort Medical & SPA: керівникові служби безпеки цього курорту Юрію Волковському, директорові готелю Edem Resort &SPA та готелю «Жорж» Олегові Магулці. Батько, брат і сестра Олега Магулки також отримували тут по 2 га, які стали частиною великих ділянок, що їх потім скупили люди, наближені до Кривецького.