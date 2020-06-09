У працівника тернопільського дитсадка виявили коронавірус.

 

З 10 червня тернопільський дитсадок №12 тимчасово призупиняє роботу: в працівника закладу підтвердили захворювання на COVID-19.

 

Фото: ternopilcity.gov.ua

 

«У зв’язку із реєстрацією лабораторно підтвердженого випадку захворювання на COVID-19 у працівника тернопільського дошкільного навчального закладу №12 та з метою організації заходів, спрямованих на профілактику захворюваності серед інших вихованців та працівників зазначеного закладу, з 10 червня дитячий садок №12 тимчасово призупиняє свою роботу», – йдеться в повідомленні на сайті міськради Тернополя.

 

Про дату відновлення роботи дошкільного закладу обіцяють повідомити додатково.

 

 

Нагадаємо, дитячі садки в Тернополі відновили свою діяльність з 1 червня. Перед тим усі працівники дошкільних навчальних закладів пройшли експрес-тестування на коронавірус, а приміщення й територію дитячих садків підготували до роботи та прийому дітей в умовах карантину. Для відвідування дитсадочків діти мали пройти медогляд у лікаря-педіатра й отримати довідки з відміткою про відсутність контакту з хворими на коронавірус, з особами, в яких є підозри на COVID-19, і з тими, хто перебуває на самоізоляції.

 

09.06.2020

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