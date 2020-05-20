У Тернополі перевірять на COVID-19 усіх працівників дитсадків.

Сьогодні в Тернополі розпочали масове експрес-тестування працівників дошкільних навчальних закладів. Про це повідомили в Тернопільському міському штабі для боротьби з коронавірусом.

Дві мобільні бригади проводитимуть дослідження щодня. Якщо результати експрес-тестування показуватимуть позитивний результат, далі цим людям робитимуть ПЛР-тестування.

Загалом у Тернополі планують обстежити на наявність коронавірусу 2030 працівників дитячих садочків.

У Тернополі готуються розпочати роботу дитячих садків з 1 червня. З огляду на те, працівники дитсадків зараз перебувають у відпустках, а тернополяни навряд чи масово поїдуть на відпочинок, на літо дошкільних закладів закривати не планують, – розповів днями виданню «Терміново» міський голова Тернополя Сергій Надал. Нині у приміщеннях проводять ремонти, купують для закладів необхідні засоби захисту. Упродовж літа, найімовірніше, працюватимуть практично всі міські дитсадки, за винятком одного-двох, де проводитимуть ремонти.

Як розповіла начальниця міського управління освіти Львова Зоряна Довганик, щодо відновлення роботи дитячих садочків місто очікує на рішення уряду сьогодні, після чого це питання розглянуть на засіданні міської комісії ТЕБ і НС. Планують, що дошкільні навчальні заклади також працюватимуть упродовж літа.

«Сьогодні буде прийнято рішення на рівні уряду. Після цього відбудеться засідання нашої комісії ТЕБ і НС, і ми вже чітко зможемо сказати, коли запрацюють садочки у Львові. Загалом ми готуємося, маємо готові протоколи щодо того, як повинні діяти батьки, коли заклади дошкільної освіти відновлять роботу, які обов’язки повинні виконувати працівники цих закладів. Тобто до школи ми повернемося у вересні, а садочки запрацюють і будуть працювати впродовж усього літа», — уточнила пані Зоряна.

Нагадаємо, вчора, 19 травня, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко анонсував, що з 25 травня регіонам буде надано можливість відновлювати роботу дошкільних закладів.

«Ми прив’язали відкриття дитячих садочків та запуск громадського транспорту для того, щоб можна було працювати та було де залишати дітей. Дошкільні заклади будуть відкриватися за певних умов. Вони опубліковані на сайті МОЗ для громадського обговорення. Ми прагнемо зібрати всі слушні рекомендації від батьків, власників дитячих садочків та МОН. Здоров’я батьків та дітей – в пріоритеті», – сказав Віктор Ляшко.