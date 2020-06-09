Навчені пси визначають інфікованих коронавірусом за запахом.

Французькі науковці запропонували використовувати поліцейських псів, яких тренують шукати наркотики або вибухівку, для виявлення безсимптомних коронавірусних хворих.

Треновані службові собаки вже кілька років допомагають медикам на запах діагностувати на ранній стадії рак; точність діагнозу раку молочних залоз – 93%, раку легенів – 97%. Собаки також можуть дуже надійно ідентифікувати рак шкіри, товстої кишки, яєчників або передміхурової залози. Крім раку, собаки можуть також виявити хворобу Паркінсона – потенційні хворі пахнуть інакше навіть за багато років до того, як захворіють.

Тепер з'ясувалося, що піт під пахвами в інфікованої новим коронавірусом людини теж має специфічний запах – інший, як у здорової людини, і цю різницю теж прекрасно вловлюють натреновані поліцейські собаки.

У собак нюх у мільйон разів кращий, ніж у людей. У людини є близько 5 мільйонів нюхових клітин – у порівнянні з 220 мільйонами у вівчарок. Крім того, пси вдихають до 300 разів на хвилину короткими вдихами, тобто їхні нюхові клітини постійно забезпечуються новими частинками запаху, носи собак розрізняють запах справа і зліва. Під час тренувань пса дресирують на один запах – це може бути запах наркотику або вибухової речовини, чи нюхова ознака конкретної хвороби.

Експеримент проводили в трьох містах, загалом у ньому взяли участь 18 псів, для яких із місцевих лікарень для вироблення нових цинотехнічних навичок зібрали 198 зразків пахвового поту коронавірусних хворих з підтвердженим діагнозом.

Щоби навчитися практично безпомилково розпізнавати новий "ковідний запах", псу треба не більше чотирьох годин – для цього їм треба було понюхати не більше 10 зразків поту, зібраного у коронавірусних пацієнтів.

В опублікованому препринті дослідження описано результати восьми псів (результати інших десяти обіцяють описати пізніше – їхнє навчання триває довше), що нюхали від двох до шести зразків поту, серед яких був лише один від пацієнта з підтвердженим діагнозом Covid-19. Половина собак визначала "інфіковані" зразки абсолютно безпомилково, в другої половини точність діагностики була 83–94%.

Нагадаємо, що ПЛР-тест має надійність 70%.

Після підтвердження специфічності запаху коронавірусного інфікованого науковці планують за допомогою лабораторних методів газової хроматографії і мас-спектрометрії ідентифікувати сполуки (чи хоч одну сполуку), які відповідають за цю специфічність.

Навчених собак планують використовувати для виявлення інфікованих у натовпах (зокрема в аеропортах чи на стадіонах), для виявлення заражених поверхонь тощо.

Аналогічні проєкти існують у Німеччині, Канаді, Норвегії, Фінляндії, Великій Британії та Об'єднаних Арабських Еміратах.