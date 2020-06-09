Зеленський вважає, що міські голови мають коритися Президентові.

 

Президент України Володимир Зеленський вважає, що міські голови, котрі опонують центральній владі, подібні до сепаратистів.

 

Про це Зеленський сказав у інтерв'ю виданню "Українська правда", коментуючи конфлікти з деякими міськими головами.

 

 

"Вони налаштовані не проти нас – і це не пафос, – а перш за все проти України", – сказав Зеленський.

 

"Не можуть мери бути проти Президента, проти вертикалі влади. Це – проти держави. Це – чистий сепаратизм, який вони прикривають децентралізацією", – прокоментував Президент.

 

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський устряв у заочну сварку з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком після того, як міська влада прийняла рішення передчасно пом'якшити карантин. Зеленський назвав Бондаренка "бандитом" – тепер бурмістр тягне Президента до суду.

 

 

09.06.2020

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