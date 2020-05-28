Голова Черкас тягне Зеленського до суду через "бандита".

 

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко звернувся до суду з позовом про захист честі та гідності проти Президента України Володимира Зеленського, котрий назвав його "бандитом".

 

Про це Бондаренко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

 

 

"Конституція України одна. Її потрібно поважати і виконувати, незалежно від посади", – прокоментував голова Черкас.

 

Адвокат черкаського голови Денис Ципін передав позов про захист честі та гідності до Печерського суду.

 

"Ми всі пам'ятаємо, що кілька днів тому Президент України Володимир Зеленський назвав Бондаренка "бандитом". Ось відповідь. Побачимось із Президентом України в суді", – прокоментував Ципін.

 

Бондаренко просить стягнути зі Зеленського моральну шкоду за приниження честі, гідності та ділової репутації символічною сумою – однією гривнею.

 

20 травня Президент Зеленський під час пресової конференції назвав Бондаренка "бандитом", розмірковуючи на тему самовільного пом'якшення карантину в Черкасах.

 

"Я не знаю, як говорити про мера Черкас, коли він проходить по 19 кримінальних провадженнях. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду", – сказав Зеленський.

 

Голова Черкас заявив у відповідь, що кримінальні справи проти нього відкривали через політичну діяльність.

 

Міська влада Черкас із 1 травня пом'якшила карантин для частини підприємців міста, хоча в Україні такі послаблення запроваджували з 11 травня.

 

У відповідь Президент закликав правоохоронні органи відкрити на Анатолія Бондаренка кримінальну справу.

 

28.05.2020

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