Венедіктова готова підписати підозру Порошенку.

 

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що вона готова підписати підозри Петру Порошенку, щойно слідство отримає достатньо доказів.

 

Про це Венедіктова сказала в інтерв'ю інформаційній аґенції "Українські новини".

 

 

"За наявності підстав і достатніх доказів у мене немає проблем підписати підозру чинним народним депутатам. Я не слабка людина, і я це зроблю в чітко регламентований законом спосіб", – сказала генпрокурор.

 

Відповідаючи на уточнювальне запитання, чи готова вона підписати підозру Порошенку, Ірина Венедіктова сказала: "У тому числі".

 

Генпрокурор нагадала, що 17 проваджень щодо Порошенка відкрив її попередник Руслан Рябошапка, ще 4 відкрила вона (три – за рішенням суду, одне – за заявою нардепа Андрія Деркача).

 

Відповідаючи на питання, чи зараз є підстави для оголошення підозри п'ятому Президенту, Венедіктова відповіла, що розслідування триває, але "так чи інакше прийде час приймати законні процесуальні рішення, і вони будуть різні".

 

Колишній генеральний прокурор Руслан Рябошапка назвав кримінальні провадження проти Порошенка "юридичним сміттям".

 

09.06.2020

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