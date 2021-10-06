Венедіктова підписала підозру проти голови Одеси Труханова.

 

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова підписала п'ять підозр в рамках розслідування кримінальної справи детективів Національного антикорупційного бюро та прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у справі про заволодіння землею в Одесі. Серед них одна стосується бурмистра Геннадія Труханова.

 

 

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook.

 

"Інформую суспільство про те, що підписала 5 підозр в рамках розслідування кримінального провадження силами детективів НАБУ та прокурорів САП. Це дуже важлива і показова справа, як для Одеського регіону, так і для країни в цілому. Одеса ніколи не була простим містом і наївно вважати, що і справи там розслідуються, так би мовити, по шаблону. Навпаки, підозрюваними стали мер міста, низка міських посадовців і один відомий одесит, роль якого уважно вивчалась слідством, щоб ні в якому разі не помилитися і нічого не пропустити", - поінформувала генеральна прокурорка.

 

Як випливає з повідомлення, серед підозрюваних – чинний мер Одеси Геннадій Труханов. Зі слів генпрокурорки, слідству вдалося кваліфіковано задокументувати протиправну діяльність різних людей: від градоначальника до експрокурора та бізнесмена.

 

За версією слідства, ці люди були причетні до низки злочинних дій, спрямованих на заволодіння земельними ділянками в Одесі. Згідно з експертними висновками, збитки міському бюджету склали понад 533 млн грн. Венедіктова вказує, що ця сума може змінитися до моменту закінчення розслідування і передачі справи до суду, зважаючи на існування інших важливих обставин, які ретельно опрацьовуються детективами і прокурорами.

 

06.10.2021

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