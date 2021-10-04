Венедіктова стверджує, що Pandora Papers не стали сюрпризом для правоохоронців.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявила про те, що матеріали, котрі лягли в основу фільму-розслідування "Слідства.Інфо" про можливу причетність Володимира Зеленського та його соратників до переказів 40 мільйонів доларів від структур, пов’язаних із олігархом Ігорем Коломойським, були відомі українським правоохоронцям. Венедіктова не бачить у тій справі злочину з боку теперішнього Президента.

Про це Венедіктова написала на своїй сторінці у Facebook.

"Журналісти припускають, що цілий ряд офшорних володінь мають безпосередній стосунок до топ-менеджменту держави. Як юрист і людина, що займає посаду Генерального прокурора, я не маю права робити будь-які коментарі щодо цього і давати оцінки запропонованій глядачеві екранізації. Єдине, що можу сказати – лише те, що будь-якого роду інформація, що має стосунок до діяльності «Приватбанку», давно перебуває в розпорядженні наших колег із НАБУ, перевірялась раніше, і перевіряється зараз практично «під мікроскопом». Іншими словами, для працівників правоохоронної системи весь цей матеріал не став і не міг стати сюрпризом. Детективи НАБУ (в рамках своїх компетенцій і обмежень щодо нерозголошення таємниці слідства) популярно пояснили своє бачення. Достовірність матеріалу – черговий знак питання. Юристи, вибачте, сприймають матеріал юридично, а не сценічно", – написала Венедіктова.

Вона зауважила, що в фільмі лунає натяк на те, буцімто в Офісі генпрокурора відтягують розслідування справ, пов’язаних із "Приватбанком".

"Автор намагається натякнути глядачеві, що Офіс Генпрокурора в певній мірі «пригальмовує» розслідування справ із орбіти «Приватбанку». Так, прямо про це в сюжеті не сказано, але запах легко вловлюється. Рішуче заявляю, що манера, в якій підноситься цей натяк на нашу бездіяльність – чиста спекуляція", – зазначила генеральна прокурорка.

Венедіктова запевнила, що ОГП ішла на контакт із журналістами і готувала відповідь на всі запити.

"Вибачте, але Офіс Генпрокурора не працює і не може працювати на художній результат і глядацькі симпатії від переглядів фільмів вашого авторства. Природньо, що така інформація на цьому етапі є закритою і ніхто не в праві її надати, не порушивши закон, про що добре знають детективи і прокурори", – затялася генеральна прокурорка.

В Офісі Президента вважають, що скандал Pandora Papers політизований. Про це заявив радник керівника ОП Михайло Подоляк у коментарі УНІАН.

"Якщо пригадати перебіг передвиборчої кампанії 2019 року, то усе, що зараз озвучується, тоді вже теж звучало на різних рівнях. Фактично, сьогодні відбулось повернення у змістовне поле тодішніх виборів. Жодного дефіциту відповідей на звинувачення від опонентів в 2019 році не було – усе отримувало належні реакції", – зазначив він.

На думку Подоляка, ключовим моментом є те, що після інавгурації Зеленський не займається бізнесовими справами.

"І це опосередковано підтвердили журналісти зараз, бо від них немає навіть припущення про бізнес-зв'язки після травня 2019 року. Чи варто щось додавати до цього?", – сказав радник керівника ОП.

З його слів, для суспільства діяльність "Студії Квартал 95" "була і залишається цілком зрозумілою".

Михайло Подоляк заявив, що український бізнес мусив використовувати офшорні юрисдикції через загрози для прав власності в Україні.

"Так само як і стан бізнес-середовища країни на початку 2010-х років, коли при владі Януковича, а потім і Порошенка постійно обговорювалися перспективи захоплення тих або інших телеканалів, медійних проектів, підприємств з інших галузей економіки", – уточнив він.

Подоляк підкреслив, що у такі часи бізнес шукав юридичні інструменти для свого захисту, в тому числі "за допомогою законних механізмів в іноземних юрисдикціях".

Але тепер усе змінюється, заявив радник керівника ОП. Він додав, що реформування країни, яке здійснюється зараз, знімає загрози для бізнесу та прибирає необхідність використовувати закордонні інструменти, зокрема офшорні.

"Ще раз повторю: ніякого використання бюджетних коштів чи космічного адмінресурсу з боку членів команди "Кварталу" ніколи не було", – підкреслив Подоляк.