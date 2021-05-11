Венедіктова підписала підозру Медведчуку.

 

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту. Вона не розголосила їхніх прізвищ, однак заінтриґувала, що йдеться про М. і К. – очевидно, йдеться про лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його близького соратника Тараса Козака.   

 

 

Проце Венедіктова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

 

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим «парламентарям» про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних", – повідомила Венедіктова.

 

З її слів, народні депутати М. і К. підозрюються "у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму".

 

Венедіктова повідомила, що проситиме запобіжний захід для отого самого М. "За результатами обшуків місцезнаходження нардепа М. не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", – поінформувала вона. 

 

Наостанок Венедіктова виклала декілька натяків: "Вважати Крим частиною іншої держави – не можна. Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн – не можна. Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна. Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна", – заінтриґувала генпрокурорка.

 

Як повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на свої джерела, генеральна прокурорка підписала підозри саме Медведчуку і Козаку.

 

"Інтерфакс" також повідомляє, що співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії в будинку Медведчука. "Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу буде надано пізніше", – повідомили у прес-службі СБУ.

 

Як уточнило агентству джерело, обшуки відбуваються в кількох місцях.

 

25 березня СБУ здійснила обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – Право народу". 26 березня українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".

 

За інформацією правоохоронців, підозрювані брали участь в організації та проведенні "референдуму" на території Кримського півострова, чим сприяли його подальшій окупації Російською Федерацією.

 

11.05.2021

До теми

Поширити
Збруч
Брязкання зброєю на тлі рибальського конфлікту
Максим МУЛЯР
Brexit ледь не спровокував війну між союзниками з НАТО – Великою Британією і Францією. Наразі – лише рибальську.  
11.05.21 | | У світі
Квантові ефекти у макросвіті
Дві алюмінієві мембрани подали перший прямий доказ квантової сплутаності у макросвіті.
09.05.21 | | Наука
Слово про побратимів
Олександр Ірванець
Є у році кілька днів, коли поети народжуються косяками. А 9 і 10 травня — це дводенний вибух уродинників, аж по півтора на день: Юрко Позаяк, Віктор Неборак, Іванко Малкович.
09.05.21 | | Дискурси
Пам’ять непрожитого: українські 8 і 9 травня.
Олеся Ісаюк
Нам досі складно прийняти факт, що дихотомія між українцями, які опинилися по різні боки барикад, – фальшива. Вона не про війну, вона про наше її сприйняття
07.05.21 | | Україна
Стерпна важкість існування
Тарас Прохасько
Бути добрим завжди мучівно. І в цьому весь кайф.
07.05.21 | | Дискурси
Рухи немовлят: більше, ніж інстинктивні рефлекси
Перші рухи новонароджених можуть бути процесом свідомого навчання.
07.05.21 | | Наука
Психоаналіз і сучасність
Юрко ПРОХАСЬКО
Психоаналіз, зародившись у лоні Новочасності, став її іманентною складовою частиною. І вже нікуди з неї не подінеться.
06.05.21 | | Дискурси
Початок євроінтеграції України
Ілько ЛЕМКО
Четверта спроба євроінтеграції України, здійснена королем Речі Посполитої, виявилася успішною, але ціною втрати державної незалежності
06.05.21 | | Минуле

© 2021 zbruc.eu

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті, дозволяється за умови посилання на zbruc.eu.