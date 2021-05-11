Венедіктова підписала підозру Медведчуку.

Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам нинішнього складу парламенту. Вона не розголосила їхніх прізвищ, однак заінтриґувала, що йдеться про М. і К. – очевидно, йдеться про лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука і його близького соратника Тараса Козака.

Проце Венедіктова повідомила на своїй сторінці у Facebook.

"Інформую суспільство про те, що сьогодні я поставила свій підпис на повідомленнях про підозру двом народним депутатам українського Парламенту – М і К. Ми з колегами із правоохоронних органів провели масу слідчих дій, отримали багато експертних висновків, в ході досудового розслідування допитали цінних свідків. Робота велась ефективно, ми робили все можливе, щоб інформація залишалась у вакуумі. За результатами вивчення зібраних матеріалів справи, я дійшла висновку про необхідність взяти на себе відповідальність повідомити цим «парламентарям» про підозру. Вважаю, що слідство і прокурори на сьогодні отримали достатньо підстав для зміни їх статусу із свідків на підозрюваних", – повідомила Венедіктова.

З її слів, народні депутати М. і К. підозрюються "у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму".

Венедіктова повідомила, що проситиме запобіжний захід для отого самого М. "За результатами обшуків місцезнаходження нардепа М. не встановлено, а тому СБУ вживаються відповідні заходи до його встановлення та вручення йому клопотання про тримання під вартою", – поінформувала вона.

Наостанок Венедіктова виклала декілька натяків: "Вважати Крим частиною іншої держави – не можна. Сприяти і безпосередньо брати участь в передачі цінних документів, що стосуються українських надр, грошовий еквівалент ресурсів яких становить 38 млрд грн – не можна. Ставати правонаступником української власності, що по праву належить громадянам України – не можна. Розкривати відомості, що містять держтаємницю – не можна. Створювати армію інформаційних клоунів і ляльководити ними у власних антиукраїнських інтересах – не можна", – заінтриґувала генпрокурорка.

Як повідомила інформаційна аґенція "Інтерфакс-Україна", покликаючись на свої джерела, генеральна прокурорка підписала підозри саме Медведчуку і Козаку.

"Інтерфакс" також повідомляє, що співробітники Служби безпеки України проводять слідчі дії в будинку Медведчука. "Обшуки відбуваються. Вичерпні коментарі з цього приводу буде надано пізніше", – повідомили у прес-службі СБУ.

Як уточнило агентству джерело, обшуки відбуваються в кількох місцях.

25 березня СБУ здійснила обшуки в офісах Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – Право народу". 26 березня українські правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України) і посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 2 ст. 110 КК України) трьом керівникам ініціативних груп громадського руху "Український вибір".

За інформацією правоохоронців, підозрювані брали участь в організації та проведенні "референдуму" на території Кримського півострова, чим сприяли його подальшій окупації Російською Федерацією.