У Міннеаполісі вбивство поліціянтами афроамериканця спровокувало заворушення.

Губернатор Міннесоти ввів до міста Національну гвардію.

 

 

Губернатор американського штату Міннесота Тім Волз (Tim Walz) на прохання влади міста Міннеаполіса увів туди підрозділи Національної гвардії США. Така потреба виникла через ситуацію з протестами, викликаними смертю афроамериканця Джорджа Флойда (George Floyd), котрий загтнув внаслідок жорсткого поводження з ним поліціянтами. Про це повідомила інформаційна аґенція Reuters.

 

Акції протесту, котрі розпочалися як мирні демонстрації проти брутальних дій правоохоронців, переросли в спалахи насильства та масовий безлад. Повідомляється, що учасники протестів кидають каміння і пляшки в поліціянтів, нищать поліційні автівки, грабують крамниці. Вони, зокрема, підпалили будівлю компанії з продажу автомобільних запчастин AutoZone, сплюндрували інші крамниці. Правоохоронці, своєю чергою, застосовують проти учасників заворушень ґумові кулі і сльозогінний газ. Внаслідок заворушень в місті загинула щонайменше одна людина.

 

«Ситуація в Міннеаполісі переросла в надзвичайно небезпечну. Для загальної безпеки, будь ласка, покиньте цей район і дозвольте пожежним і медикам дістатися до місця подій», – звернувся до протестувальників в своєму Twitter губернатор Тім Волз. Він закликав проводити винятково мирні демонстрації.

 

46-річний чорношкірий мешканець Міннеаполіса Джордж Флойд загинув у понеділок, 25 травня під час затримання. Поліціянти заарештували його поруч з продуктовим магазином після отримання повідомлення про те, що він розплатився з продавцем фальшивою банкнотою. Затриманий чинив опір.

 

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому показано це затримання. На ньому видно, що на Флойда, який лежить на землі, вже надягли кайданки і один з поліціянтів притиснув йому шию коліном. Флойд при цьому кілька разів повторює, що не може дихати, після чого замовкає.

 

Коли ця інформація набула широкого розголосу, керівництво поліції міста оголосило про звільнення чотирьох правоохоронців, котрі брали участь у затриманні. Мер міста Міннеаполіса Джейкоб Фрей закликав заарештувати поліціянта, який став коліном на шию затриманого.

 

У четвер, 28 травня, прокуратура США і ФБР в заявили, що проводять «поважне кримінальне розслідування» обставин смерті Флойда. Президент США Дональд Трамп доручив прискорити розслідування інциденту.

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