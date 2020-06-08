Шевченко продовжив контракт зі збірною на два роки.

Виконком Української асоціації футболу продовжив контракт із головним тренером національної збірної Андрієм Шевченком до кінця 2022 року.

Про це повідомив президент УАЦ Андрій Павелко за підсумками XXIII конґресу Української асоціації футболу у Львові.

"Я впевнений, що рішення, які були ухвалені сьогодні, сприятимуть майбутнім перемогам українського футболу", – прокоментував Павелко.

Старий контракт Андрія Шевченка вичерпується в кінці червня. Планувалося, що тренер поведе команду на Євро-2020, однак чемпіонат відклали на рік через пандемію коронавірусу. В такий спосіб, новий контракт Шевченка охопить і Євро-2021, і відбірковий турнір до Чемпіонату світу 2022 року (запланований для проведення у Катарі).

І хоча Андрієві Шевченку вже давно пророкують крісло тренера в котромусь із титулованих європейських клубів, він сказав на брифінґу, що задоволений перспективою залишитися в команді.

"Хочу подякувати за підтримку та теплий прийом. Мені дуже приємно, що виконком УАФ дав можливість мені та членам мого штабу ще на два з половиною роки продовжити роботу в національній збірній України. Домовленості досягнуто", – сказав тренер.