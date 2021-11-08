Андрій Шевченко повернувся до Serie А в Італії – очолив клуб "Дженоа".

 

Український тренер, колишній наставник національної команди України з футболу Андрій Шевченко очолив італійський клуб "Дженоа" з міста Генуя. Контракт укладено до 2024 року.

 

  

 

Про це повідомляє пресова служба "Дженоа".

 

"Андрій Шевченко – новий тренер "Дженоа". Ласкаво просимо, містер!" – ідеться у повідомленні на сторінці футбольного клубу в Twitter.

 

На офіційному сайті "Дженоа" вказано, що Андрій Шевченко порозумівся довкола контракту із власниками клубу, американською інвестиційною компанією "777 Partners", і керуватиме "грифонами" до 2024 року. Власники побажали Шеві "плідної роботи на чолі найстарішого клубу Італії".

 

Згідно з інформацією італійського журналіста Ніколо Скіри, контракт передбачає зарплатню розміром у 1,8 мільйона євро щорічно, а також систему бонусів. Шевченко заанґажує до тренерського штабу двох колишніх помічників зі збірної України – Андреа Мальдера та Мауро Тассотті.

 

Свій дебютний матч у Серії А Шевченко проведе 21 листопада проти "Роми". 

 

У чемпіонаті "Дженоа" балансує на межі зони вильоту – 17-те місце (у цьому сезоні – 1 перемога, 6 ремісів, 5 поразок).

 

Для 45-річного Шевченка "Дженоа" буде лише другим досвідом роботи у якості тренера. Перед цим він упродовж п'яти років працював тренером національної команди України.

 

08.11.2021

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