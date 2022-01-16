Андрія Шевченка звільнили із "Дженоа".

 

Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського футбольного клубу "Дженоа" (Генуя).

 

 

Про це клуб повідомив на своїй офіційній сторінці в Twitter.

 

"Клуб дякує тренеру та його персоналу за клопітку роботу, котру вони виконали останніми місяцями", – йдеться у повідомленні.

 

Італійський журналіст Фабріціо Романо зазначив, що менеджменту "Дженоа" луснув терпець зазнавати невдачі: команда отримала лише три очки в дев'яти матчах Серії А; єдина перемога Шеви була в кубку.

 

Андрій Шевченко очолив команду з Генуї 7 листопада. Контракт із ним уклали до 2024 року. Власник клубу, американська інвестиційна компанія "777 Partners", поставила завдання – цього року врятувати "Дженоа" із зони вильоту, а далі повернути команду в лідери італійського чемпіонату.

 

Перед італійським контрактом Андрій Шевченко очолював національну команду України з футболу. 

 

16.01.2022

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