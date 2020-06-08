У Демʼяновому Лазу пом'янули жертв комуністичного терору.



У день Зіслання Святого Духа в меморіальному комплексі Демʼянів Лаз біля Івано-Франківська відбулася традиційна панахида за полеглими за волю і незалежність України та жертвами комуністичного терору. Участь у заходах з ушанування пам’яті невинно вбитих прикарпатців, які загинули від рук енкаведистів, узяли громада міста, духовенство, а також представники міської та обласної влади.

Фото: if.gov.ua

«Ми прийшли вшанувати пам'ять так, як це роблять українці. Навіть зараз, в час випробувань, в час пандемії ми зібрались, аби пом'янути... Нехай з Богом спочивають! Це місце, де майже 80 років тому люди померли від жахливих катувань... Вони були жертвами каральної операції, спрямованої на винищення української інтелігенції. У ті часи наше місто були епіцентром терору, оскільки саме сюди привозили в’язнів з усіх районів. Але таких місць є насправді дуже багато в Україні. Пам'ять – це надзвичайно сильна і вперта річ. Про ці страшні події ніколи не можна забувати! Тільки та нація, що знає своє минуле – має майбутнє» – написав на своїй fb-сторінці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.

Фото: if.gov.ua

«Ми прийшли сюди, щоб пом’янути всіх закатованих у сталінських тюрмах і концтаборах, розстріляних і знищених у Дем’яновому Лазі, Пшеничниках, Більшівцях, Єзуполі та десятках інших відомих та невідомих місць, – зазначив у своєму виступі голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. – Досі ніхто не знає, скільки десятків тисяч наших співвітчизників лежать невідмолені у спільних могилах – це страшні символи мучеництва невинних жертв тоталітарних терорів. Прощення немає і не буде».