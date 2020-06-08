У Демʼяновому Лазу пом'янули жертв комуністичного терору.

У день Зіслання Святого Духа в меморіальному комплексі Демʼянів Лаз біля Івано-Франківська відбулася традиційна панахида за полеглими за волю і незалежність України та жертвами комуністичного терору. Участь у заходах з ушанування пам’яті невинно вбитих прикарпатців, які загинули від рук енкаведистів, узяли громада міста, духовенство, а також представники міської та обласної влади.
Фото: if.gov.ua
«Ми прийшли вшанувати пам'ять так, як це роблять українці. Навіть зараз, в час випробувань, в час пандемії ми зібрались, аби пом'янути... Нехай з Богом спочивають! Це місце, де майже 80 років тому люди померли від жахливих катувань... Вони були жертвами каральної операції, спрямованої на винищення української інтелігенції. У ті часи наше місто були епіцентром терору, оскільки саме сюди привозили в’язнів з усіх районів. Але таких місць є насправді дуже багато в Україні. Пам'ять – це надзвичайно сильна і вперта річ. Про ці страшні події ніколи не можна забувати! Тільки та нація, що знає своє минуле – має майбутнє» – написав на своїй fb-сторінці міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків.
Фото: if.gov.ua
«Ми прийшли сюди, щоб пом’янути всіх закатованих у сталінських тюрмах і концтаборах, розстріляних і знищених у Дем’яновому Лазі, Пшеничниках, Більшівцях, Єзуполі та десятках інших відомих та невідомих місць, – зазначив у своєму виступі голова Івано-Франківської ОДА Віталій Федорів. – Досі ніхто не знає, скільки десятків тисяч наших співвітчизників лежать невідмолені у спільних могилах – це страшні символи мучеництва невинних жертв тоталітарних терорів. Прощення немає і не буде».
08.06.2020
Для довідки:
Урочище Дем’янів Лаз біля Івано-Франківська – це місце, де наприкінці червня 1941 року під час відступу військ Червоної армії органи НКВД масово знищували в’язнів тюрем.
Фото: if.gov.ua
Під час розкопок тут знайшли людські кістки та змогли ідентифікувати 524 особи. Для 22 із них вдалося встановити особу, робота в архівах СБУ дала змогу визначити імена іще 400.
1970 року після передачі на Радіо Свобода про події 1941 року місцевий ландшафт змінили важкою технікою (екскаваторами, бульдозерами), щоб завадити майбутнім спробам пошуків. Попри це, 1989 року тут провели успішні розкопки, які організувало місцеве відділення «Меморіалу». 1998 році недалеко від поховань відкрили меморіальний комплекс «Дем'янів Лаз».
Щороку на Зелені свята в Дем'яновому Лазі збираються сотні людей, щоб у спільній молитві пом’янути жертв трагедії, яку пережив український народ у ХХ столітті.
Фото: if.gov.ua