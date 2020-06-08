Личаківський суд Львова призупинив роботу через коронавірус.

 

Личаківський районний суд м. Львів тимчасово зупинив роботу через коронавірус. Про це повідомили на сайті суду.

 

 

«У зв’язку з підтвердженням захворювання судді Личаківського районного суду м.Львова на коронавірус COVID-19 у вівторок, 09.06.2020, роботу суду буде тимчасово призупинено з метою проведення дезінфекції приміщення», – зазначено в повідомленні.

 

Коли саме відновить роботу суд і про подальші особливості режиму його роботи у пресслужбі пообіцяли поінформувати додатково.

 

Фото: ru.krymr.com

 

Як розповіла речниця Личаківського райсуду Марія Денис у коментарі Zaxid.net, ввечері у п'ятницю, 5 червня, суддя відчув погіршення самопочуття. Того дня він проводив засідання, але вони відбувалися за спеціальним режимом, який діє в усіх судах на час карантину, всі учасники та працівники суду перебували в масках.

 

Двох контактних осіб судді – його помічника та секретаря судових засідань – через загрозу інфікування відправили на самоізоляцію.

 

Зазначимо, на ранок 8 червня у Львівській області коронавірусну інфекцію виявлено у 2162 осіб. Упродовж минулої доби вперше виявлено коронавірус у 41 людини, серед них 23 – мешканці Львова. За час пандемії на Львівщині 71 людина померла, 524 пацієнти одужали.

08.06.2020

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