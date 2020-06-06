США скорочують свій військовий контингент в Німеччині.

Частина вивільнених вояків передислокується до Польщі та в інші союзні країни.

 

 

Високопоставлений представник Білого дому повідомив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп наказав скоротити військовий контингент в Німеччині. Про це подає радіо  Voice of America. З ФРН буде виведено 9,5 тисяч американських військовослужбовців. Нині в Німеччині дислокується 34,5 тисяч американських військовиків.

 

Чиновник, який побажав залишитися невідомим, сказав, що цей крок став результатом місяців роботи генерала Марка Міллі (Mark Milley), голови Об'єднаного комітету начальників штабів. За словами джерела, скорочення жодним чином не пов'язане з напруженістю, яка виникла у відносинах між президентом Трампом і бундесканцлеркою Німеччини Анґелою Меркель, котра завадила плану Трампа провести очну зустріч G7 у червні.

 

Ще один високопоставлений представник Білого дому, заявив, що не всі американські військовослужбовці з Німеччини повернуться на батьківщину. Декотрі з них відправляться до Польщі, декотрі – в інші союзні країни.

 

За його словами, необхідність у великому контингенті війська США в Німеччині зменшилася в зв'язку зі збільшенням витрат на оборону держав-членів НАТО. Він також зазначив, що це рішення містилося в меморандумі, підписаному нещодавно радником Трампа з національної безпеки Робертом О'Браєном (Robert O'Brien). За його словами, робота над відповідним планом була розпочата ще у вересні минулого року, нині все готово для його реалізації.

 

На це рішення Трампа негативно відреагувало керівництво Демократичної партії. Так Джек Рід (Jack Reed), лідер демократів у Комітеті з питань збройних сил Сенату США назвав цей крок «дріб'язковим і безглуздим».

 

Голова Комітету з питань зовнішньої політики Палати представників Конґресу США, демократ Елліот Енґел (Eliot Engel), поширив заяву, в якій, зокрема, зазначив: «Володимир Путін буде задоволеним, що американський президент послаблює наші системи стримування російської аґресії в Європі».

06.06.2020

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